¿Qué hacer con la FGR, UIF y el SAT?

LA PRESIDENTA CLAUDIA Sheinbaum tiene fama de ser una mujer analítica, meticulosa, pero sobre todo y quizás esa sea su principal virtud, abierta a escuchar.

Quienes la han tratado aseguran que siempre toma nota de todo, pregunta, cuestiona y exige a sus interlocutores, sean del gobierno o la iniciativa privada, explicaciones para entender bien lo que le plantean.

La doctora tiene un mes para mostrar resultados, fundamentalmente, en el tema que más le preocupa a Donald Trump: el combate a los cárteles de la droga y el freno al trasiego del fentanilo.

Para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional y para México también, lo sabe Sheinbaum. Entonces, ¿la Presidenta se atreverá a sacudir su gabinete y empezará a activar los botones claves de la lucha?

De cara a la guerra que espera Donald Trump de México contra los capos, Sheinbaum tendría que empezar a mover sus fichas y a quitarse a los funcionarios que le heredó Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador. Arte: Miguel Zúñiga

En esta cruzada cuenta con la lealtad de tres secretarios cruciales: el general Ricardo Trevilla de la Defensa, el almirante Raymundo Morales de Marina y Omar García Harfuch, de Seguridad Pública.

Sin embargo, no es suficiente. Sheinbaum tiene que ir más allá y empezar a atacar a las redes de distribución, infraestructura y financiamiento con que cuenta ese crimen, que está bien organizado.

Alejandro Gertz Manero y Pablo Gómez. Arte: Miguel Zúñiga

Por ejemplo, ¿qué papel van a jugar en esta batalla el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez?

Los dos, entronados en sus respectivas posiciones por orden de López Obrador, hombres de la tercera edad, cansados y sin voluntad expresa de subirse al tren bala que está por arrancar.

Antonio Martínez Dagnino Arte: Miguel Zúñiga

Otro es Antonio Martínez Dagnino, Jefe del SAT, pieza de Andrés Manuel López Beltrán, al igual que el general André Georges Foullon, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

¿Van a jugar al ritmo de un Marco Rubio, Pete Hegseth, John Ratcliffe o Pam Bondi, los duros secretarios de Estado y la Defensa, el jefe de la CIA o la procuradora general de Estados Unidos?

Qué bueno que se aplazó un mes la aplicación de los aranceles, pero en la comunicación del lunes nada se dijo de la ratificación de los cárteles como organizaciones terroristas y de cómo van a trabajar ambos países.

Como le decíamos, Trump quiere que los agentes de la DEA regresen a México y operen libremente y que además el FBI, la CIA y las fuerzas especiales que se llevaron a Ismael Zambada tengan vía libre.

Ismael Zambada Arte: Miguel Zúñiga

Ya dependerá de Sheinbaum cómo y hasta dónde les permite entrar: la coordinación es su única opción, porque si lo rechaza bajo conceptos patrioteros, Trump y el ala dura de congresistas quitarán la pausa del mes.

Lo mejor es como ella misma lo dijo: coordinadamente, más no subordinadamente.

Lorenzo Simonelli Arte: Miguel Zúñiga

BAKER HUGHES ES otra que registró en su último estado financiero los impagos de Pemex. El proveedor que preside Lorenzo Simonelli reconoce en el informe a sus accionistas que la actividad petrolera en México va a la baja y que el comportamiento será “débil” a lo largo del año. La postura se suma a la de Halliburton, de Jeff Miller, y SLB, de Olivier Lapuche. La caída en la producción no vista en 45 años ya preocupa a Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, y Energía, de Luz Elena González, pues una extracción tan baja no se contempló en el presupuesto 2025. Las finanzas públicas podrían deteriorarse más si Donald Trump presiona para reducir los precios internacionales del crudo en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania. En ese contexto, el presupuesto ya no puede estirarse más.

Rogelio Ramírez de la O Arte: Miguel Zúñiga

Y ES QUE efectivamente, pese y a que en diciembre la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habían empezado los pagos a los proveedores de Pemex y se liquidaría paulatinamente en enero, febrero y marzo, la realidad es que la empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla sigue sin pagar. Y es que tampoco la Secretaría de Hacienda del susodicho Rogelio Ramírez de la O ha podido instrumentar el mecanismo de pago. Los bancos que le mencionamos aquí hace dos meses que aportarían un crédito, esto es Citi, que lleva Álvaro Jaramillo; Deutsche Bank, al mando de Jorge Sánchez-Lara; Bank of America, que dirige Emilio Romano; y Barclays, que capitanea Raúl Martínez-Ostos, no han soltado nada. Igual se habla de Goldman Sachs y el JP Morgan, pero todo es pura habladuría.

Emilio Romano Arte: Miguel Zúñiga

LO DICHO HACE unos días aquí: Raúl Martínez-Ostos se retiró de la carrera para presidir a partir de mayo la Asociación de Bancos de México (ABM) y, en automático, son dos escenarios los que se abren para el gremio. El primero, que Julio Carranza, de Bancoppel y que está cumpliendo los dos años que preveían los estatutos recién modificados, extienda su periodo por otros dos años. El segundo, que surja un nuevo candidato, el cual podría ser el director de Bank of America, el mencionado Emilio Romano. Como le platicamos aquí hace unos días, a Martínez-Ostos lo vetó la dependencia de Rogelio Ramírez de la O bajo el argumento de que los banqueros de México no podían ser representados por un banco internacional que no da servicio al público. Pero no ve mal que otro banquero extranjero, Romano, sí presida la ABM.

Altagracia Gómez Sierra Arte: Miguel Zúñiga

NO CABE DUDA que Marcelo Ebrard tomó mucha tracción, una vez que Donald Trump se instaló formalmente en la Casa Blanca. Como cabeza de lo que ya técnicamente es una renegociación del T-MEC, se adueñó de la agenda comercial y empresarial del país, desplazando totalmente a Altagracia Gómez Sierra, que como Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, es el enlace oficial de Presidencia con el sector empresarial. Ebrard no pierde oportunidad, ni en privado ni públicamente, para minimizar y restar méritos a la joven empresaria. Mal, muy mal. Más le vale a Ebrard que las cosas salgan bien con los aranceles.

Norma Piña Arte: Miguel Zúñiga

MAL TAMBIÉN QUE se haya excluido del evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución, este miércoles, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su presidenta, Norma Piña. No descarte que el segundo piso de la 4T, el morenismo y sus diputados y senadores, se lleven, en las próximas semanas, una menuda sorpresa por el curso que pueda tomar su Reforma Judicial.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

