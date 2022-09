La Voz… ¡es un fraude!

Ha pasado un año ¡sí un año! de que Omar Alexander ganó el primer lugar de La Voz Senior («reality show» en el que adultos mayores de 60 años tuvieron la oportunidad de mostrar su habilidad en el canto), sin embargo, no ha recibido ni su premio monetario ($200,000) ni su otra recompensa (grabar un tema con la disquera Universal). Tras obtener el primer sitio en La Voz Senior, Omar Alexander empezó a recibir largas y largas respecto a sus premios. "Llámenos la semana próxima", "la gente responsable de su premio está de vacaciones" y "la pandemia tiene parado no solo lo suyo sino muchas otras cuestiones", fueron algunos de los cientos de pretextos que el concursante de 66 años –cuyo asesor fue Ricardo Montaner– recibió durante meses por parte de TV Azteca ¡hasta que esta empezó a echarle la bolita a Acun Medya (casa productora que también estuvo inmiscuida en La Voz Senior) y Universal Music! "¡Ya no siga molestando, señor! Entienda que lo de su premio debe verlo con ellos, ¡no con nosotros!", le dijeron hoscamente la última vez (en mayo pasado) que le contestaron la llamada a Omar Alexander. Desde esa ocasión ya no le toman las llamadas.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Esta noche por TVE arranca la nueva temporada de Lazos de Sangre. El capítulo de estreno tiene como protagonista a la preciosa donna y diva italiana RAFFAELLA CARRÁ.

QUIEN FUERA NOVIO DE FRIDA SOFÍA ¡AHORA VIVE DE «ARRIMADO» EN CASA DE LA EXMÁNAYER DE ALEJANDRA GUZMÁN!

Me entero que Christian Estrada está viviendo «de arrimado» con Cynthia Velarde, la otrora representante de Alejandra Guzmán. Tras haber sido corrido por Ferka del domicilio que compartían, él recurrió a la mánayer de artistas y le pidió posada. Cynthia Velarde y Christian Estrada se conocieron en la época que él era novio de Frida Sofia y aquella representaba a la Guzmán.

LOS VEREMOS EN '¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?'

Adrián Uribe y Carlos Ponce participarán en la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? (que arrancó grabaciones hace un par de semanas y se estrena el domingo 16 de octubre).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Este sábado a las 11 h Ciudadana 660 (660 AM) empezará a trasmitir La auténtica banda librera, programa de recomendaciones literarias cuya conducción titular va a estar a cargo del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

SERÉ BREVE

Erika González se integra, a partir del lunes, al programa de espectáculos de Imagen Televisión.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

