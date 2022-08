En marcha, estrategia para recuperar la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México inició la cacería en contra de quienes forman o formaron parte del llamado Cártel Inmobiliario, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN. La intención es minar la hegemonía del blanquiazul en la demarcación mejor evaluada.

Todo esto como parte de una estrategia para recuperarse del descalabro electoral que sufrió Morena en nueve de las 16 demarcaciones en los comicios de 2021.

Desde la Jefatura de Gobierno y desde el mismísimo Palacio Nacional saben que será difícil volver a tomar el control político y administrativo de BJ. Pero el golpe judicial, político y mediático en el bastión panista estará acompañado de otras acciones para recuperar las demás alcaldías que gobierna la oposición: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Dan por perdida la BJ; no obstante, los esfuerzos se centrarán en desgastar a los líderes del partido azul (Jorge Romero y Christian Von Roehrich) que gobernaron ese territorio y tienen importantes posiciones en la Cámara de Diputados y el Congreso local. Los panistas no son los únicos que deberían estar “preocupados”. El escándalo podría alcanzar a morenistas que ocupan y ocuparon el mismo cargo en Miguel Hidalgo y GAM, porque existen “evidencias” de que ahí se hicieron negocios irregulares de la mano de constructores y desarrolladores.

Lo cierto, sin embargo, es que la autoridad se enfocará en evidenciar a las administraciones azules, con un interés político de cara a los comicios de 2024.

La instrucción para recuperar la CDMX, me dice una fuente de la Presidencia, salió de Andrés Manuel López Obrador.

Y la estrategia va por dos vías: primero, mostrar como corruptos a las cabezas de la oposición en la capital, y, segundo, desplegar recursos, programas sociales y proyectos urbanos en alcaldías de la coalición PAN-PRI-PRD. Por ejemplo, está en marcha el plan para llevar el programa de bicicletas a Álvaro Obregón y Azcapotzalco, para luego extenderlo a otros territorios.

De manera paralela, el gobierno de Claudia Sheinbaum iniciará el bacheo de calles y avenidas de las citadas demarcaciones, acción que estará acompañada de nuevas estrategias de movilidad y programas de salud de aquí a 2024.

No es cosa menor. AMLO está empeñado en recuperar la ciudad a como dé lugar, porque no quiere irse dejándola en manos de la oposición. Eso significaría un importante boquete para su sucesor o sucesora. Y no está dispuesto a permitirlo.

Con Delfina Gómez como candidata de Morena al Estado de México, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, va que vuela por la nominación en Coahuila.

