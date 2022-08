México, a punto del colapso por falta de agua

El 80 por ciento del territorio nacional sufre una condición de sequía severa. Esto lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal y el Congreso de la Unión. Y saben también cómo evitar que los mexicanos mueran de sed. Lo que nadie sabe es cuándo se dará el primer paso para anticiparnos a tan apocalíptico pronóstico.

Pero ya lo vemos, las prioridades están en obras de relumbrón como el nuevo aeropuerto (inservible, por cierto), la refinería Dos Bocas y el tan vapuleado Tren Maya. Bien que mal, esos caprichos presidenciales ya tienen al menos los cimientos. Y aunque nadie sabe cuándo van a operar al 100% (si es que eso ocurre), no hay límite para seguir metiendo dinero bueno al malo. Recursos multimillonarios son canalizados a esos inútiles proyectos. ¿Y para un plan hídrico? Nada.

El diputado Rubén Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en San Lázaro, me dijo que, para empezar a buscar alternativas de solución, los tomadores de decisiones de los tres niveles de gobierno deben, como primer paso, poner el tema en la agenda nacional. Es decir, cómo estarán de despistadas nuestras autoridades y entretenidas en la grilla, que ni siquiera han empezado por el principio. Y una vez que acuerden subir el tema, habrá mucho trabajo.

Por ejemplo, hay que encontrar mecanismos y, sobre todo, dinero para atender los 40 años de rezago en las grandes inversiones hidráulicas que necesita el país. Las 806 presas que tenemos (donde se almacena más de 90% del agua) no han recibido mantenimiento durante décadas.

Además, se requieren inversiones anuales del orden de 80 mil millones de pesos para enviar más recursos al campo y tecnificar, porque mucha del agua se desperdicia en fugas.

Por otro lado, deben establecerse mecanismos para cobrar el agua. De los dos mil 471 municipios del país, en 131 ciudades se dejan de cobrar más de 150 mil millones de pesos por consumo. Por si fuera poco, no se cobra como se debe el consumo a grandes usuarios, como refresqueras, embotelladoras, hoteles, plazas comerciales o desarrollos residenciales. Pero todo esto pasa por revisar las facultades que se les dieron a los ayuntamientos para el cobro de agua y no lo hacen o no rinden cuentas de eso.

Adicionalmente, deben revisarse 168 mil concesiones federales de la Conagua para la extracción del líquido, porque según la autoridad, solamente se cobran 30 mil de esos permisos.Todo eso, me dijo el diputado Muñoz Álvarez, sólo será posible con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización del Agua, para que quien gaste más, pague más.

Y paralelamente, debe instaurarse el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica, porque sólo de esa forma se mitigarán los efectos de la sequía, como ocurre en varios lugares del país, particularmente en Monterrey.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”.

