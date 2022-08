Ideología antes que la educación

Para Andrés Manuel López Obrador la ideología es más importante que la educación. No cambió la manera de designar a sus colaboradores. No importa la capacidad, lealtad -yo diría subordinación- ante todo. Con esa lógica decidió que Leticia Ramírez fuera la tercera persona al frente de la Secretaría de Educación Pública en lo que va de su gestión.

Primero fue Esteban Moctezuma Barragán, quien estuvo en el cargo dos años y dos meses. En febrero de 2021, lo sucedió Delfina Gómez. Ella estuvo al frente de la SEP apenas año y medio. La primera mujer y la primera maestra en ocupar el cargo, prefirió dejarlo para contender por segunda vez por la gubernatura del Estado de México el próximo año. Es decir, hizo a un lado su vocación profesional por sus aspiraciones políticas.

Leticia Ramírez sería la próxima secretaria de educación. Mujer cercana al Presidente, dejó de dar clases hace casi 40 años (1984) para dedicarse a la lucha sindical. Su llegada a la SEP tiene varias lecturas. Por desgracia, ninguna favorable a la educación de nuestros niños.

López Obrador decidió entregar el control de la SEP a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La aguerrida CNTE que nació de la inconformidad sindical y poco ha conseguido para mejorar la educación de la niñez mexicana. Históricamente, la CNTE sólo ha chantajeado a los distintos gobiernos para obtener beneficios económicos. Leticia Ramírez tendrá la oportunidad única de hacer realidad las demandas históricas de la disidencia magisterial.

Cierto, el gobierno de López Obrador recibió un sistema educativo con muchas carencias y retos, pero hoy está peor. No se ve cómo pueda recuperarse o mejorar antes de dejar la Presidencia.

Hace 38 años que la nueva secretaria de educación pública dio clases por última vez. No existían los teléfonos celulares, las computadoras personales, la internet ni las redes sociales. En ese lapso, los avances tecnológicos y científicos han sido monumentales, como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Leticia Ramírez tiene el perfil para responder al tamaño del reto que enfrentamos? Aparentemente no, pero solo el tiempo lo dirá. Aunque, francamente, ya perdimos demasiado y no podemos darnos ese lujo.

¿Mantendrá la linea de seguir desmantelando el sistema educativo bajo la óptica -ideológica y arcaica- de eliminar el aprendizaje del inglés o de extirpar la cultura de la competitividad? ¿Recuperará la capacitación de los profesores, cancelada por este gobierno? ¿Volverán las escuelas de tiempo completo con alimentos sanos para los niños? ¿Y las guarderías? ¿Tendremos evaluaciones internacionales para conocer nuestros retos y oportunidades?

BON APPÉTIT

La Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero de Alejandro Moreno, diputado federal y presidente del PRI, para encarcelarlo por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de facultades. Moreno respondió: no tengo nada que ocultar. Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo. De Morena lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción.

POR ALEJANDRO CACHO

