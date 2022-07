No, no se inauguró una refinería

No, no es una refinería. No todavía. ¿Lo será? Ojalá sí, porque se han invertido en la mega obra miles de millones de pesos. ¿Funcionará? Esa es otra historia. ¿Es buen momento para apostar por una? Dejemos que hablen los expertos. Se lo pregunto a Bernardo del Castillo, director global de Seguridad, Resiliencia y Commissioning para ACWA Power. Uno de los mexicanos que más conoce del tema.

¿Es buena idea construir una refinería en este momento de la historia del mundo, una refinería enfocada como dijo la secretaria de Energía Rocío Nahle, en la producción de combustibles? No, me dice.

“Era más fácil trabajar o invertir ese dinero de otra forma en el sistema de refinación, en el sistema nacional de refinación porque aun considerando que las seis refinerías estuviera trabajando al 100% (y la de Deer Park, en Texas) y Dos Bocas estuviera trabajando al 100%, México tiene más de 50 millones de vehículos a gasolina y la gasolina que producen todas las plantas no te alcanzaría para cubrir la demanda”

“Entonces habría que pensar en una estrategia distinta que te permitiera producir una buena parte de tu gasolina; y vas a tener que seguir importando gasolina y a lo mejor Dos Bocas podría, configurada de otra manera, ser una fuente de ingresos importante en el sentido de producir materias primas. Materias primas para la industria petroquímica, por ejemplo.

“El petróleo no se va a acabar mañana y no va a dejar de ser parte de la vida de todos nosotros, porque el 70% de las cosas que usamos tienen plásticos. Entonces, una refinería enfocada en combustibles definitivamente no es, no es buena idea porque los combustibles se pueden gestionar de una manera distinta.

“Está por otro lado la transición energética, que implica que muchos fabricantes están dejando de fabricar automóviles con motores de combustión interna.

“Europa, una parte de Asia, EU, tienen metas ya razonablemente claras y fijas en lo referente a la venta de automóviles eléctricos y en general el mundo está moviéndose en esa dirección; entonces, pensar en combustibles a estas alturas del partido, en mi opinión, no tiene mucho sentido”, señala.

¿En qué tiempo podría funcionar?, le pregunto.

Es difícil responder, me dice, “sobre todo no es posible revisar la planeación por ningún lado, pero si miras lo que está montado al día de hoy falta para poder empezar a probar sistemas completos. Yo pensaría en 18 meses más o menos. Te pongo un ejemplo muy simple: las soldaduras en esos proyectos se miden por pulgada y esa refinería tiene posiblemente 180 mil o 200 mil pulgadas de soldadura que no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque tampoco son soldaduras convencionales; son soldaduras especiales que necesitan equipos especiales, aleaciones especiales y soldadores muy especializados.

“Además el proceso de pruebas es muy complicado y no puedes y no debes empezar a probar hasta que no tienes sistemas completos y aceptados, que también es un proceso bastante complejo, mucho más del lado administrativo, pero es altamente técnico y depende del cumplimiento de estándares internacionales que son muy estrictos por una cuestión de seguridad, protección de los equipos, protección de las personas y protección del medio ambiente”, remata.

La refinería no está lista aún. No lo estará quizá ni este ni el próximo año. Ojalá lo esté pronto.

