La Cumbre ya fracasó

El que organiza la fiesta, no termina de decidir a quién invitará. Algunos de los que no han sido invitados –y probablemente no lo sean- ya dijeron que, aunque los inviten, no irán. Otros de los que sí están invitados, dicen que no asistirán si no invitan a los que no están invitados y aunque lo estuvieran ni irían. Así la deslucida Cumbre de las Américas, sin brillo y envuelta en la polémica aun antes de comenzar.

No se avizora un buen encuentro, al contrario. Parece, que se convirtió en esa fiesta que el propio anfitrión podría ahorrarse u organizar en otro momento.

Ese anfitrión, al gobierno de Joe Biden, que además de mostrarse desorganizado, parece carecer también de visión y –sobre todo- liderazgo regional. Al cuarto para la hora, a una semana del inicio de la Cumbre en Los Ángeles, California, va tratando de construir sobre las rodillas, lo que su diplomacia no logró en meses. Han pasado semanas de polémica y jaloneo y la Casa Blanca no ha podido, ya no digamos desactivar el malestar creciente de varios países y mandatarios, sino sortearlo.

El presidente López Obrador decidió ponerse al frente del estira y afloje. Desde hace semanas, ha sido reiterativo en su postura: si no se invita a todos los países del continente (léase Cuba, Venezuela y Nicaragua), él no va. “En mi representación estaría el Canciller Marcelo Ebrard”, ha repetido.

El presidente del principal socio comercial de EU, el que comparte la frontera entre dos naciones más activa del mundo por la que cruzan a diario de más de 1 millón de personas, batea al vecino. Los dichos de AMLO encuentran eco.

Argentina, Honduras y Chille han pedido la inclusión de todos. Luis Arce, de Bolivia, ya dijo que, como López Obrador, si no van todos él no va. Guatemala fue más allá: avisó que no asiste, más allá de a quién se convoque.

Nicaragua y Venezuela no están ni invitados y difícilmente los autoritarios Daniel Ortega y Nicolás Maduro desearían viajar a EU, donde tienen investigaciones abiertas, pero igual meten ruido.

Cuba mejor se adelantó. Como es un enigma si se les invita o no, el dictador Miguel Díaz-Canel ha dicho que lo inviten o no, no va.

En contraste, pocos han confirmado. Llama la atención, por ejemplo, el sí del brasileño Jair Bolsonaro que tendría su primer encuentro con Biden como presidente.

No se habla del fondo, de la agenda, de problemáticas compartidas, de soluciones regionales a las múltiples crisis, sino de invitaciones, presencias y ausencias. No ha empezado y parece que la Cumbre ya fracasó.

-Off the record

Para contar su versión se ha ha dejado ver en sitios frecuentados por la clase política. El mensaje es “no tengo miedo”. Quizá debería tomar precauciones, no solo porque sí se le investiga, sino porque estaría en ruta a quedar descobijado. Al interior de las élites del PRI es secreto a voces que su futuro ya está determinado: dejará la dirigencia del partido. Alejandro Moreno respira artificialmente. No solo es lo delicado de las grabaciones que lo exhiben, sino lo desaseado de su actuar. Si a eso se suma que el tricolor, en su mejor escenario, terminaría el año con solo tres gubernaturas (Edomex, Coahuila y, si la ganan este domingo, Durango), Alito es blanco frágil.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL