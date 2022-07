Laporta ¿un mago?

Dicen que la magia es una parte de distracción, una de habilidad y otra de conocimiento.

Hay muchísimo interés por el truco que Joan Laporta, el presidente del Futbol Club Barcelona, está desarrollando, ante nuestros atónitos ojos, esta temporada de fichajes.

Empecemos por decir que Joan no es un improvisado, hace años dirigió el club y fue justo su experiencia, más que un no muy preciso proyecto, lo que lo puso ahí por segunda ocasión el año pasado. La primera habilidad que le podemos reconocer a Laporta es la de contar historias. Entre ellas la del círculo virtuoso: ganar partidos, ganar prestigio, ganar dinero, invertir en el equipo, ganar partidos, etc. Sus narrativas son sencillas, efectivas y cortas.

Como aquella de “Ganas de volver a veros” colocada en una pancarta en Madrid durante su campaña; eso de que a Messi se le convence con un asado, es una declaración igualmente proselitista; y las más recientes “apuesta baulgrana” o “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, para promocionar la versión “amistosa” del Barça vs. Real Madrid en su gira de pretemporada por el vecino del norte.

No son mensajes elaborados, pero se colocaron con habilidad en puntos y momentos estratégicos para generar un efecto. Y funcionan.

La distracción es gran parte del show y quizá eso facilita soportar algunos resultados cuestionables, como el que en realidad Messi haya salido del club o que el Barça no haya obtenido ningún título en la temporada pasada, mientras que el rival eterno cosechó un doblete.

Laporta sabe que para ganar dinero hay que gastar dinero. Así, ha impactado el mercado de fichajes con las adquisiciones de Franck Kesieé, Andreas Christensen, Raphinha y Robert Lewandowski. Aunque el impacto de cada movimiento es distinto (los dos primeros llegaron del AC Milan y del Chelsea, respectivamente, sin prima de fichaje), los montos de las operaciones de los dos últimos han generado asombro y hasta malestar entre varios integrantes del mundo del fútbol, que no dejan de preguntarse cómo es posible que un club tan endeudado pueda permitirse esas maniobras.

Jugadores, técnicos y directivos importantes han hecho declaraciones (mejor o peor intencionadas) y durante semanas los medios se han llenado de análisis y especulaciones sobre estos movimientos y sobre otros que aún están en proceso, como la salida de algunos jugadores que hoy forman parte de la plantilla catalana pero que, en teoría, se deberán ejecutar para final de mes.

Frenkie de Jong encabeza esa lista, en la que también se encuentran Memphis Depay y, con muchas más razones, Samuel Umtiti, Riqui Puig y varios más.

Muchos se preguntan qué pasará a la hora de la verdad, cuando La Liga cierre cuentas y se deban inscribir los jugadores para participar en la siguiente temporada; y aunque algunos especulan sobre si el drama del año pasado se repetirá o no, quizá sea arriesgado apostarle en contra a Laporta.

Porque el secreto del truco parece encontrarse en las llamadas “palancas” “, que hace unas semanas los socios compromisarios del club le autorizaron a su presidente y que en realidad son la venta de activos, aún no totalmente revelados, que le otorgan a esta junta directiva margen financiero, pero que implican un sacrificio importante para la institución. Otra cosa que se dice sobre la magia es que al conocer el truco el encanto se acaba y sí, esto último suena muy mal, pero hay que reconocerle a Laporta, primero, que haya logrado que los socios le dieran un voto de confianza y en seguida que la inversión monetaria esté teniendo tanta repercusión mediática.

Muchos aficionados se están ilusionando con esta “reconstrucción” y eso que los resultados aún no son claros. La reciente victoria sobre los merengues, con todos los matices que se puedan proponer, ayuda, pero el empate contra la Juventus de hace apenas un par de días, no. Quedan algunas semanas de pretemporada y muchas más para ver si estas apuestas rendirán los frutos prometidos, pero lo cierto es que ningún club está generando más expectativa en este mercado que el Barça.

¿Logrará en club catalán liberar su masa salarial con la salida de algunos jugadores?, ¿podrá inscribir a sus nuevas estrellas?, ¿esta plantilla hará historia?, ¿el fichaje de Lewandoski será el más mediático en un mercado que incluye a Erling Haaland y por segundo año consecutivo a Cristiano Ronaldo? No lo sé, pero es claro que todos juntos asistiremos a los siguientes capítulos de esta emocionante historia.

