De quen chon... esos contras que matan bonito

Miren, yo sé que ahorita están con todo este asunto del energético y que si nos van a cobrar aranceles y el petate del muerto. Pero yo quisiera retomar una lectura muy interesante que hizo mi muy querido amigo Victor Ronquillo, tras la detención de Caro. El asegura que ese cartel de Guadalajara que encabezaba Caro Quintero se convirtió en la “primera empresa transnacional del Narco en el Continente” y subraya cómo desde ese momento existe una “alianza entre el grupo político corrupto predominante y el narco. Ya que no es posible que una industria del cultivo de marihuana como era el rancho del Búfalo creciera así, sin el amparo de las autoridades”. para la lectura que hace el maestro Ronquillo de Caro, dice que debemos tener en cuenta la realidad Irán-Contras. “Donde a partir de la garantía de vender cocaína en Estados Unidos, se les permitía el cultivo… a cambio de entrenar a la contra nicaragüense con la participación de recursos financieros de Irán”. Ronquillo agrega que: “Sólo sabíamos que la CIA tenía ésto dentro de sus prioridades para detener el avance de grupos progresistas de izquierda en el continente. Una revolución determinante incluso en términos simbólicos por lo que representó la devolución de Nicaragua. Ya desde esas fechas el narcotráfico era un elemento para establecer un control territorial”. Y llama a ese pasaje “el momento crucial en el que las fuerzas oscuras del imperialismo tienen que ver con la contención de la insurgencia en latinoamérica y su control territorial. Teniendo como punto central ese proceso de securitización del continente Americano, que es lo que vamos a ver como una estrategia recurrente en las siguientes décadas, en la alianza con grupos políticos conservadores de los diferentes Estados”. A qué les suena? Pues a una realidad como la que vemos aquí hoy. De hecho el analista lo compara “a una realidad como la que vimos en Colombia con el Plan Colombia. O en México con el Plan Mérida y la guerra contra el narco de Calderón”. Al preguntarle al maestro si intervino o no la DEA en esta captura? El explica que: “la relación que México establece en términos de seguridad con el gobierno de Estados Unidos y las agencias de Estados Unidos, es radicalmente distinta a la que se estableció con los gobiernos anteriores. Pero sin duda hay un entendimiento binacional que opera!”. Y dice convencido: “Por supuesto que intervino la DEA con labores de inteligencia, de información. Si participó o no en la captura eso es irrelevante”. Especular sobre la caída del helicóptero nos advierte que puede caer en la política ficción, pero advierte: “… no olvidemos que Caro Quintero sabe demasiado en torno a esta alianza establecida entre los grupos de poder político en ese tiempo y los grupos de poder criminal. Dice Oswaldo Zavala, quien ha reflexionado sobre mucho de este tema: “ no hay que pensar que el narcotráfico aprovecha los políticos. Hay que mirarlo desde una perspectiva contraria. Cómo los políticos Y los grupos de poder político aprovechan la realidad del narcotráfico para sus finalidades”, empezando por el imperio Norteamericano”.

POR FERNANDA TAPIA

