Nuevo León, zona de desastre por sequía

Tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García, como el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, demandan del gobierno federal que declare zona de desastre a la entidad. Presas como la de Cerro Prieto, a 38 años de ser “la obra del siglo XX”, hoy es un desierto, seco y polvoso. Los daños van desde la muerte de miles de cabezas de ganado, hasta miles de personas sedientas. Estiman meteorólogos que en agosto podrían mejorar las condiciones, antes del regreso a clases. Por la desaparición del Fonden, no hay dinero para apoyar a millones de mexicanos sedientos.

GUADALAJARA: Mañana llega el secretario de Gobernación, Adán López. Desfilaron en días pasados otras dos corcholatas de AMLO: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Una plaza importante dominada por Movimiento Ciudadano. El desfile también se hace en Nuevo León.

GUANAJUATO: Los panistas de la entidad, se quejan que el Tribunal Electoral Del Estado, encabezado por Yari Zapata, está alineado con Morena y concretamente con la senadora Antares Vázquez. Eduardo López Mares, el líder estatal del PAN, acusó de tortuguismo y favoritismo al atender asuntos donde violan la ley electoral los morenistas. A éstos sólo los amonestan; por sanciones similares les cobran a los azules miles de pesos. Con los enemigos, justicia a secas; sin gracia.

TLAXCALA: Colectiva Medusas Sufragistas denunció y comprobó 27 casos de acoso sexual en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El rector Luis González Placencia, juró y perjuró que no existen denuncias formales ante él. Las estudiantes y trabajadoras, ofrecieron nombre y apellido, pero el rector se hace de la vista gorda, para no inquietar a la comunidad universitaria que podría exigir su renuncia. De por sí, no trae buena relación con la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena).

BCS: La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga (Morena), después de semanas de mantener a los más pobres sin agua, pidió apoyo a la Sedena, Marina, API y Bomberos. Bueno, nomás faltó que pidiera auxilio a la policía infantil. Milena prometió la distribución en pipas a miles de sus gobernados. Dice que “pronto”, pero no se comprometió a un día en específico.

NUEVO LEÓN: El auditor Superior presentó denuncias penales por desvíos detectados en las Cuentas Públicas del año 2019 de los municipios de Montemorelos, que fue gobernado por Fernando Garza (Morena) y Cerralvo, con el expanista Baltazar Martínez (PAN), no pedían comprobantes a proveedores. ¿Robos chiquitos?

VERACRUZ: El juez local de Acayucan, Tirso Hernández, en base a una nota periodística, mantiene en la cárcel al alcalde electo por Jesús Carranza, Pasiano Rueda (PT), por presuntos nexos con el crimen organizado, por portar un analgésico y una onza de mariguana. El juez Noveno de Distrito, con residencia en Coatzacoalcos, desde hace 2 semanas ordenó su libertad incondicional, pero el juez menor, lo mantiene en la cárcel. ¿Justicia jarocha con consigna?

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ