Los cazadores de Alejandro "Alito" Moreno

Renato Sales y Alfredo Higuera son los responsables de armar los expedientes y las investigaciones contra Alejandro Moreno, cuya cacería no cesará a pesar del SOS que Alito lanzó recientemente a Estados Unidos.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslinda de una supuesta venganza —porque según él no se mete en esos asuntos, por una cuestión de moral y principios— los hechos dicen otra cosa. En la 4T no se mueve nada sin la venía del número uno, como le dicen al primer mandatario.

Fue así como desde Palacio Nacional, por ejemplo, se dio luz verde a la gobernadora Layda Sansores para que se vaya con todo en contra del priista, a quien, desde la fiscalía local, que encabeza Renato Sales, ya investigan por lavado de dinero.

En el caso de la FGR, designaron a Alfredo Higuera Bernal, subprocurador especializado en Delincuencia Organizada, para investigar al exgobernador campechano, quien, según una persona que conoce parte de las indagatorias, tienen un grueso expediente con bienes inmuebles y aeronaves que habría adquirido con recursos de procedencia desconocida.

Esa es la razón por la que Moreno habría pedido apoyo al gobierno de Joe Biden durante el debate de la Reforma Eléctrica. Sabía que se estaba jugando su futuro político al ir a contracorriente de la 4T, según me comentó un diputado que supo de las reuniones de Alito con emisarios de EU.

Ayer, antes de la sesión del Consejo Político Nacional del PRI, Alito fue claro y contundente en algo que me dijo: no se arredra ni se intimida. Por el contrario, dice que está muy echado para adelante y hará todo para impedir que el gobierno divida a la oposición, y, particularmente, al PRI. Pero, sobre todo, no permitirá que lo debiliten. “No vamos a ceder a sus presiones y chantajes”, dijo.

Con todo y eso, la situación de Alejandro se vuelve crítica, para él y para el partido. Y su futuro no sólo dependerá del resultado electoral de este domingo, sino de lo sólidas que estén las investigaciones ordenadas desde Palacio Nacional.

•••

Después de varios días de ausencia, ayer reapareció el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, quien estuvo fuera de circulación después de resultar contagiado de COVID-19.

Afortunadamente no pasó a mayores, pero quien dio la mala nota en su ausencia fue su hijo Bingen Rementería Molina, diputado local de Veracruz, debido a que no acudió a la última sesión del Congreso, pero eso sí, presumió en redes sociales sus vacaciones por Europa, incluido el Gran Premio de Mónaco.

Todo mundo pensaría que este junior de la política, perdón, este patriota legislador, tiene el derecho de divertirse como quiera, el problema es que dejan de lado sus responsabilidades. Y luego se quejan del desprecio de la gente contra los políticos, sean azules, rojos, amarillos, guindas o de cualquier color.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El pueblo pasa hambre porque los políticos consumen en exceso sobre lo que recaudan”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

