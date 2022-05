Cochinitos y vendettas, en Morena

El pasado 14 de mayo canceló su boda en Puebla por temor a ser arrestado, y también para preparar mejor su defensa, sin embargo, una semana después, el 21 de mayo, fue aprehendido en su departamento de Polanco, en la CDMX.

Se trata del periodista Arturo Rueda Sánchez de la Vega, utilizado como ariete en la guerra que libran el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el senador Alejandro Armenta, contra su paisano y diputado federal Ignacio Mier. Rueda, periodista y director del periódico Cambio, es socio del coordinador de Morena en San Lázaro y en territorio poblano de todos es sabido que tienen una relación de negocios, más allá de la amistad, desde hace algunos años.

Pero los adversarios de Nacho Mier encontraron en el periodista su punto más débil en la lucha por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, de cara a los comicios de 2024.

Rueda Sánchez cuenta con una acusación por lavado de dinero y dos denuncias por extorsión, una por parte del diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, y otra del senador morenista Alejandro Armenta.

Todo esto lo ve Nacho Mier como una confabulación en su contra. Y como su pecho no es bodega, acusan que forman parte de ella a quienes hace llamar los tres cochinitos: Barbosa, Armenta y Santiago Nieto, extitular de la UIF. Pero el conflicto crece con otros actores. El priista Estefan Chidiac insinuó el pasado lunes que Rueda también podría estar involucrado en el asesinato de la activista Cecilia Monzón, porque un día antes de su muerte, el 20 de mayo, revivieron en Cambio una nota que lo vinculaba con ella por un tema electoral, y, al día siguiente, 21 de mayo (día del arresto de Rueda), la ejecutaron.

Todo esto sigue siendo un misterio para los poblanos, en particular, y los mexicanos, en general, como el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso en Veracruz desde hace poco más de cinco meses, acusado de asesinato.

Algunos legisladores señalan al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, por utilizar este caso para neutralizar al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en sus aspiraciones por la candidatura presidencial.

El zacatecano se refirió al tema el pasado sábado: “Se cumplen 151 días del acto infame de la Fiscalía y del Poder Judicial de Veracruz contra José Manuel del Río, preso político e inocente, al igual que muchas otras personas encarceladas. Es triste ver a un estado tan maravilloso lejos de la justicia. Ya vendrán mejores tiempos”.

Lo que pudimos saber de este caso es que el mandatario veracruzano no está solo. Lo acompañan la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y un grupo de senadores encabezados por César Cravioto. Y todavía estamos por conocer el desenlace de este otro frente abierto en Morena, donde el nombre del juego es: “todos contra todos”.

•••

Cascada de críticas recibió la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la medida que adoptó para eliminar rótulos de puestos fijos y semifijos de la economía informal.

Desde el gobierno central buscan mecanismos para poner un alto a disposiciones como esta, que consideran autoritarias y arbitrarias.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dijo de este modo: “Quitar la creatividad para imponer el eslogan de una alcaldía, pues me parece que no es correcto”.

Además, pidió a los comerciantes no dejarse intimidar por la autoridad local y los invitó a presentar su queja en la Contraloría. Pero lo más preocupante de todo esto fue la reacción de Cuevas: “Los comerciantes no tienen miedo a los políticos, ¿eh?, los comerciantes cuando no les gusta algo se levantan en armas”.

Y la alcaldesa y toda su familia son comerciantes. ¿Qué habrá querido decir?

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las amenazas sólo son armas para el amenazado”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL