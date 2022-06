La OMC trabajando

La noticia más importante de esta semana en materia de comercio exterior se dio con el acuerdo histórico en la Organización Mundial del Comercio que celebró su 12a Conferencia Ministerial, reuniendo a sus 164 países miembros después de casi cinco años de aplazamientos a causa del COVID-19. Cuando menos confianza había de lograr acuerdos por las tensiones geopolíticas que vive el mundo, la Directora General, Ngozi Okonjo-Iweala, le da un enorme respiro al organismo y al multilateralismo con un acuerdo sobre la reforma de la OMC, temas de salud y seguridad alimentaria.

El acuerdo de Ginebra ha sido bautizado y de todo destaca la prometida reforma a la OMC, reafirmando los principios fundamentales y comprometiéndose con un proceso abierto e inclusivo para reformar todas sus funciones, desde la deliberación hasta la negociación y la supervisión. En particular, construir para 2024 un sistema de resolución de disputas que funcione bien y sea accesible a todos los miembros. Recordarán que el órgano de apelación ha estado inactivo desde el 2020 ya que Donald Trump se negó a aceptar el nombramiento de nuevos jueces, con la excusa de que China era favorecida sobre los Estados Unidos.

La organización ha tenido problemas para cumplir con su mandato por múltiples razones, incluido el incumplimiento de los requisitos de notificación por parte de los miembros, lo que impide el debate sobre nuevos temas y se opone al funcionamiento de su mecanismo de resolución de disputas, así que ésta pueda ser la luz al final del túnel después de años desangrándose.

Como respuesta a la pandemia, otro de los tópicos clave de acuerdo a los tiempos que vivimos, acordaron que los países elegibles podían anular las patentes de vacunas contra el COVID-19 hasta 2027. Lo más importante era dejar claro que antes de las consideraciones comerciales se encuentra la vida y la salud humana. Los países deben garantizar que el comercio ayude a tener mejores resultados en materia de salud.

Los países miembros reiteraron la importancia de la facilitación del comercio y la operación de servicios transfronterizos como la logística, los servicios de salud y las tecnologías de la información en la lucha contra futuras pandemias.

Otro tema que tiene que ver directamente con la evolución del comercio exterior es el comercio electrónico, tan solo en el año de inicio de la pandemia aumentó un 50% en el mundo y cada año se bate el récord. En este sentido, las empresas digitales estaban muy preocupadas porque la conferencia significara el fin de una moratoria sobre las tarifas de las transmisiones electrónicas, lo que presumiría el aumento de costos para los productos y servicios digitales, la moratoria se renovó hasta el 31 de marzo de 2024 como máximo.

En materia de agricultura y seguridad alimentaria, prometieron garantizar que cualquier medida de seguridad alimentaria de emergencia distorsionara mínimamente el comercio, sería "temporal, específica y transparente" y se notificaría a la OMC.

También acordaron no prohibir ni restringir las exportaciones de alimentos comprados por el Programa Mundial de Alimentos con fines humanitarios. Pese a estos resultados, la OMC no pudo acordar un programa de trabajo para futuras negociaciones sobre agricultura debido a las grandes diferencias que existen en la materia. No obstante, los riesgos para la seguridad alimentaria derivados de la guerra en Ucrania y las malas cosechas quedaron al parecer superados.

Tras una larga negociación de 21 años, la Conferencia Ministerial de la OMC de 2022 acordó poner fin a los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y a la pesca de poblaciones sobreexplotadas. Los países en desarrollo miembros del organismo disfrutarán de una exención de dos años para los subsidios otorgados dentro de sus zonas económicas exclusivas. Ningún miembro podrá otorgar subsidios a la pesca en alta mar, excepto cuando esté regulado por una organización de gestión pesquera.

Todo esto es un éxito para el multilateralismo y la Directora General Okonjo-Iweala lo festeja con cautela porque sabe que sobre el escritorio de la OMC hay múltiples temas pendientes como el cambio climático, la inversión, las nuevas tecnologías, los subsidios y la competencia para construir una mayor cooperación comercial internacional. Paso a paso el mundo se mueve.

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA AMBROSI

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@IGNAQUIZ

