Manzanillo`s 18

Un reportero le pregunta al Presidente de la República si el robo de contenedores ocurrido el pasado 5 de junio en Manzanillo, Colima, dañará la imagen de México en el extranjero y la confianza del puerto más importante de México. Por supuesto que nuestro país enfrenta una de las cruzadas más importantes de su historia en contra de la delincuencia, lo hemos vivido desde el 2006 y esto es mundialmente conocido; pero la proyección de esta mala imagen la realiza la ignorancia y el sensacionalismo.

A dos kilómetros y medio de las instalaciones de la aduana se encuentra la empresa de maniobras Alfonso Mireles de donde fueron sustraídos los contenedores. Esta empresa de reciente creación (8 meses) se dedica al transporte de materiales peligrosos, de grandes dimensiones, da servicios logísticos y asesoría aduanera. No obstante, la mayoría de las notas publicadas y columnas de opinión afirmaban que el robo fue en la aduana, pidiendo explicaciones a la Agencia Nacional de Aduanas y a la Marina, cuestionando si los funcionarios de la aduana estaban ya detenidos o en investigación, etc.

Y todo esto por qué lo digo. Porque este es un muy buen ejemplo de cómo en el mundo del comercio exterior y las aduanas abunda la desinformación y cuando aparece algo negativo, se esparce como incendio forestal dejando su quemadura en todos los que leyeron, vieron o escucharon la noticia. Así es como se crea la mala imagen.

La aduana se define como la oficina de la Administración Pública Federal encargada de la aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros, así como de verificar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones de mercancías de comercio exterior, con el objetivo de aplicar las políticas establecidas por el gobierno del país para regular la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, así como, la de asegurarse del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias causadas por las citadas mercancías de comercio exterior.

Ahora bien, existen también los recintos fiscales que son los lugares donde se encuentran las mercancías de comercio exterior controladas directamente por las autoridades aduaneras y en donde se da el manejo, almacenaje y custodia de dichas mercancías por las autoridades. Ahora vigilados, junto con las instalaciones de la aduana por la Marina.

También existen los recinto fiscalizados concesionados, en este caso el SAT autoriza una concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales. Otro es el recinto fiscalizado estratégico que es un inmueble ubicado dentro de la circunscripción de cualquier aduana, propiedad de un particular, el cual se habilita para la introducción de mercancías bajo este régimen aduanero.

Y uno más, el recinto fiscalizado autorizado colindante: donde los particulares que tienen el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o fiscalizado, incluso a través de una ruta confinada o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, incluida su zona de desarrollo, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, pueden solicitar al SAT prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías.

¿Y qué creen? Uno de los puntos básicos para obtener estas concesiones es cumplir con medidas estrictas de seguridad. Los patios de la empresa de maniobras Alfonso Mireles no pertenecen al recinto fiscal ni está concesionado. Es un simple patio particular donde esta empresa brinda sus servicios. Por lo tanto, ni la ANAM ni la Marina tienen responsabilidad alguna, salvo la que les han dado los medios de comunicación.

El caso se vuelve aún más inverosímil al afirmar que los contenedores tenían oro, plata y zinc. ¿Quién en su sano juicio deja mercancía de alto valor sin guardia ni custodia? Por mi experiencia les puedo asegurar que las empresas que importan o exportan este tipo de mercancía no la dejan ahí en el patio de cualquiera sin vigilancia de por medio.

El robo se dio en un patio de maniobras particular que no contaba con las medidas de seguridad, ubicado en terrenos ejidales y la denuncia a las autoridades correspondientes se presenta 7 horas después de haberse llevado a cabo el robo. No es mi papel entrar en suposiciones, pero es sencillo sacar conclusiones, así como es muy sencillo crear o fomentar una mala imagen a partir de información errónea.

Es una llamada de atención también para todos los que publicamos en los medios de comunicación, pues de nosotros depende, en muchos casos, la construcción de la realidad.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi

Experto en Comercio Exterior

@ignaquiz

MAAZ