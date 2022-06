La ANAM, en dirección a Nuevo Laredo

Recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador al tomar posesión el primero de diciembre de 2018, hizo una serie de compromisos con todos los mexicanos en el Zócalo capitalino, uno de ellos consistía en la descentralización del Gobierno Federal, es decir, dejar de concentrar todo el aparato administrativo del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México y trasladar algunas Secretarías y otros órganos del gobierno a diferentes estados de la República.

En aquel entonces habló del traslado de la Administración General de Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero nadie imaginaba en ese momento la profunda transformación que viviría el Sistema Aduanero Mexicano liderada por su titular Horacio Duarte Olivares, el último Administrador General de Aduanas y el primero en dirigir la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, ya como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

Hoy comienza a consolidarse el proyecto en Nuevo Laredo con una inversión de más de 3 mil millones de pesos que sin duda generará mayor empleo en la ciudad y un nuevo ambiente de seguridad que será el principal foco de atracción para la inversión y el desarrollo de la Capital Aduanera de América. Se espera que el proyecto ejecutivo salga en los próximos meses.

De manera extraoficial nos comentan que los terrenos donde se construirán las instalaciones de la ANAM están ubicados en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, uno de los más importantes de la ciudad desde donde se proyectará la política aduanera del país. El proyecto de construcción estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional al igual que las obras de modernización de los puentes internacionales que unen a Nuevo Laredo con la ciudad vecina: Laredo, Texas.

Y se calcula que esté listo para finales de 2023; por lo que la mudanza llegará en el 2024. La participación de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villareal, en la promoción de la ciudad ha sido un importante factor para que el Presidente de la República haya decidido hacer esta promesa a los neolaredenses buscando detonar con la aduana y la ANAM la zona económica y la seguridad de la región. De hecho, en un evento en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con este tema diciendo: “Antes de que yo termine como presidente va a estar terminada la nueva aduana para que Nuevo Laredo siga teniendo mucha vida”.

Este es uno de los proyectos más importantes que se consolidarán en Tamaulipas y que sin duda tendrá el total apoyo del nuevo Gobierno del estado que será electo este domingo en las urnas.

La Aduana de Nuevo Laredo ha sido por muchos años la más importante no solo de México, sino de América Latina, solo la superan en flujo de mercancía algunas aduanas de los Estados Unidos. Fue fundada en 1855 y fue creciendo poco a poco primero por el cruce ferroviario y después por sus puentes internacionales. Por aquí cruza el 40% del intercambio comercial entre México y los Estados Unidos.

La Aduana de Nuevo Laredo aporta alrededor del 20% del total de la recaudación del IVA en las operaciones de comercio exterior. Tan solo por el Puente del Comercio Mundial III de Nuevo Laredo se registran diariamente en promedio 12 mil 930 cruces de camiones.

Más de 6 mil de exportación y más de 7 mil de importación. Las Agencias Aduanales y las empresas de transporte generan aproximadamente el 60% del empleo en la ciudad, ocupando a más de 16 mil personas que hacen de esta región la Capital Aduanera de América.

La gente de Nuevo Laredo reconoce la labor del titular de la ANAM, Horacio Duarte Olivares, quien no solo es uno de principales promotores de la idea del Presidente para mudarse a esta ciudad, sino que bajo su mandato la aduana de Nuevo Laredo ha aumentado significativamente su nivel de recaudación en este periodo post pandémico, contribuyendo a la reactivación del comercio exterior.

Así, que sin más me atrevo a afirmar que ¡quien no conoce la Aduana de Nuevo Laredo, no conoce de comercio exterior!

JOSE IGNACIO ZARAGOZA A

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@ignaquiz

MAAZ