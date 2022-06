80 años con Paul McCartney

Paul McCartney ha sido durante sesenta años una estrella que cruza con intensidad el firmamento de la música popular.

Con su luminosidad y talento ha ocupado un lugar preponderante en la historia del rock, baste citar las 3500 versiones de “Yesterday”, y los 200 millones de discos vendidos. Aquí una breve semblanza en su cumpleaños ochenta.

Nació el 18 de junio en Liverpool, Inglaterra, en1942. Su padre lo estimuló para que aprendiera a tocar piano, trompeta y guitarra.

McCartney se unió a la banda The Quarrymen, encabezada por John Lennon. Con este grupo realizaron casi 300 presentación en El Cavern Club, ubicado en el número 10 de Mathew Street, de Liverpool, donde los conoció Brian Epstein, como dicta la saga beatle, aunque hay otras versiones un encuentro crucial.

Con George Harrison integrado al grupo, en agosto de 1960 adoptaron el nombre de The Beatles.

Bajo la visionaria gerencia de Epstein, el cuarteto integra como baterista a Ringo Star y estrena en 1962 “Love me do”, iniciando así una carrera vertiginosa que sacudiría al planeta entero.

Paul se impone en los hechos como el arreglista, director musical y productor de The Beatles. Ya han lanzado el álbum “Help” y “Rubber Soul”. En 1965 McCartney compone “Yesterday”, la canción más icónica del pop.

Comienzan a surgir diferencias entre Lennon y McCartney. Causadas desde disputas por el crédito de las canciones firmadas a la limón, y hasta por el impulso mutuo para decidir sobre los destinos de la banda.

En 1966 lanzan el álbum “Revolver” y deciden concluir sus conciertos en vivo. Su último concierto fue realizado en San Francisco en el Candlestick Park, el 29 de agosto de 1966, dentro de la gira "Beatles '66 US Tour".

La histeria colectiva que generaban sus presentaciones, el uso de la droga, un malestar creciente de convivir en todo momento durante varios años, las causas que arguyen sus cientos de biógrafos.

Paradójicamente el retiro se da en Estados Unidos, donde vendieron alrededor del millón de copias del sencillo “I Want to Hold Your Hand”.

Cansados de ser The Beatles de traje y corbata, lanzan en 1967 el LP “Sarget Pepper´s Lonely Hearts Club Band”, una banda dentro de otra banda. La crítica lo considera el primer LP de música conceptual.

El deceso de Epstein en 1967 lleva a McCartney a ser responsable ejecutivo del grupo, del cual decide retirarse en abril de 1970 por diferencias financieras.

Con el tiempo fue desmentida por el propio McCartney, la especie de que Yoko Ono, a quien Lennon conoció en 1966, fuera la causa de disolución del grupo.

Casado con Linda Eatsman, Paul funda con ella en 1971 la banda Wings, con la que lanza con éxito el álbum titulado “McCartney”.

En seis décadas se ha hecho merecedor de 60 discos de oro; cien millones de álbumes y cien de discos sencillos vendidos; 21 premios Grammy; Billboards, un Óscar, condecoraciones, tercer mejor bajista de la historia y el undécimo mejor cantante del rock, según la revista Rolling Stone, publicación que también lo considera el segundo mejor compositor del rock solo antecedido por Boy Dylan. Pero con The Beatles es el primer lugar en la lista de los 100 Grandes artistas, según la citada y canónica Rolling Stone.

MaCartney ha sido un activista social. Ha participado en causas de defensa de los animales y ha donado canciones para combatir la pobreza.

Sacudió al público en el festival Live Aid cantando “Let it be”.

“Freedom” fue la canción que compuso ante los atentados del 11 de septiembre. En 2012, cien mil personas lo aclamaron en el Zócalo de la Ciudad de México.

El planeta 4148 lleva el nombre de Paul MacCartney. Ambos seguirán cruzando por siempre el universo estelar.

*Es autor del libro Temas de teatro

