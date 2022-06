Adán Augusto, "El dos", chapoteando en el lodo

No cabe duda que los priistas no son mancos y que en el juego sucio saben moverse como el mejor.

Unos cuantos días y vino el revire de los audios por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Y ahora, al que le tocó chapotear en el lodo, es al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Porque en esa conversación “en clave” entre el senador Manuel Velasco y Alito, el gran amigo y paisano del presidente Andrés Manuel López Obrador asoma convertido en mensajero de advertencias y amenazas “si no jalas”.

Esto es, si no apoyaba la Reforma Eléctrica.

En esos poco más de diez minutos de audio –conversación del 8 de abril, a decir del campechano-, Velasco deja ver varias cosas importantes:

1) Que el ex gobernador de Chiapas fue llamado ex profeso por Adán Augusto para enviarle un mensaje a Alito (dado que ambos son amigos).

2) Que Adán Augusto –según Velasco- habló con el presidente de la República delante de él y ahí fue que salió la advertencia para el presidente del PRI de que ‘si no jalaba’ (con su apoyo y el de sus legisladores) a la reforma eléctrica, se iban a ir “con todo” contra él.

3) Que el secretario de Gobernación –a quien llaman “hermano”- quería platicar personalmente con el priista. Y que si “jalaban”, lo que quisieran…

4) Que Alito tomó nota del “recado” y reprochó: “tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo; platicamos con ellos y no entiendo así (con amenazas), ellos ya me conocen”.

5) Esto se va a poner “tenso”, advirtió Velasco.

Al dar a conocer esta llamada telefónica –grabada por el propio Alito por cuestiones de “seguridad”, según dijo- el presidente del PRI busca mostrar que los audios presentados por Layda Sansores son parte de una Operación de Estado cuyo origen es, precisamente, el no haber apoyado la reforma eléctrica.

Y sí, de ello no parece haber duda. Pero este audio no borra los otros, los de Alito (aún y cuando sostenga el priista que fueron manipulados). Mucho menos, las carpetas de investigación abiertas por enriquecimiento inexplicable, pues fortuna y propiedades del priista son más de llamar la atención.

Ni unos ni otros salen bien parados en estas historias que salen a relucir con el cruce de audios.

Del priista, poco sorprende lo que ha salido a relucir en cuanto su lenguaje y su conducta. De Adán Augusto, en cambio, se tenía mejor imagen.

Apenas lleva nueve meses como titular en Bucareli y el ex gobernador de Tabasco ya ha acariciado el cielo –al ser considerado ya presidenciable por el Señor de Palacio Nacional-, y ahora anda chapoteado en el lodo del quehacer político.

“Matraquero” le llamaría YSQ si hubiera sido de la oposición el sexenio pasado.

Adán Augusto muy pronto pasó de ser considerado un espléndido interlocutor político de la oposición, a un mero jugador de, y para, Morena, bajo la batuta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más aún, en un titular de Gobernación jugando el juego de mensajero de amenazas a un líder opositor.

Y no es que asuste ni extrañe tal papel entre quienes han despachado desde el Palacio de Cobián. Pero ¿no que esas cosas ya no se hacían?

•••

GEMAS: Obsequio de Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano: “En lugar de presionar a Movimiento Ciudadano, los promotores de la alianza (Va por México) deberían de: 1. Presionar a los gobernadores de Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca que ellos pusieron y están entregadísimos al gobierno. 2. Presionar al PRI y al PAN a no poner candidatos impresentables”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR

SEGUIR LEYENDO:

El PRI y el silencio de los corderos

Las elecciones las está ganando el Presidente

Estados Unidos no hizo bien su tarea para la Cumbre