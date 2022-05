Estados Unidos no hizo bien su tarea para la Cumbre

Lo que pareciera un “boicot” del presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas –por demandar sean invitados los países del continente americano– y la configuración de una “rebelión” hacia EU de parte de otros países latinoamericanos y caribeños, tiene su origen en errores del propio gobierno estadounidense.

“Ha faltado oficio, ha faltado seriedad, ha faltado responsabilidad al Departamento de Estado y al equipo del presidente Joe Biden”, dice el profesor e investigador del CIDE, Carlos Heredia.

Tres cosas destaca, en ese sentido, el coordinador del Programa de Estudios de Estados Unidos.

La primera, cayeron en el mismo error del señor (Donald) Trump: La desinstitucionalización. Es decir, la preparación quedó un poco suelta, no lo tomaron con la seriedad, ni con la antelación debida.

Segunda cosa que hicieron mal: ellos automáticamente toman como enemigo a China en América Latina, le prohíben a los países latinoamericanos acercarse a China, pero no da la zanahoria, mientras que el país asiático, aunque cobra muy caro todos los apoyos que da, sí da la zanahoria.

Tercera: el presidente Biden también quiere vivir del “vuelo de la inercia” y decir: ‘como yo soy la economía y el país más poderoso del mundo, pues sólo solamente mi demostración de fuerza va a hacer que se plieguen a mis deseos’.

Ese es el tercer error, el creer que en automático los países van a plegarse a los deseos del más poderoso.

“Creo que es un error de cálculo. Ya pasamos la época en que efectivamente Estados Unidos podía dar instrucciones. Biden menospreció los vínculos de los países latinoamericanos con China, –una docena de países tienen como principal socio comercial a China y no a EU– y se confió en que su sólo poder sería suficiente como convocatoria y como respuesta positiva para los países del hemisferio”.

Otra de las explicaciones que el doctor Heredia encuentra en la actitud “respondona” de algunos mandatarios como Nayib Bukele, de El Salvador, es el “rédito electoral interno” que da pegarle a los yanquis.

Están hablando para la tribuna, indica. Y en ello incluye también a López Obrador:

“Criticar al imperialismo, a EU, al más fuerte, siempre tiene una dimensión emocional. Y eso, aunque pueda ser medio irracional o incluso contraproducente en el plano económico y diplomático, tiene una dimensión simbólica, emocional, fuerte, que reditúa. El presidente López Obrador lo sabe y lo aprovecha. Y Bukele también”.

Sin embargo, precisa, no hay una unidad latinoamericana. No hay una homogeneidad en objetivos, no hay un acuerdo en el sistema democrático y tampoco hay un acuerdo geopolítico, ni hay un jefe de Estado o de Gobierno que tenga la capacidad de convocatoria para todo el hemisferio Así, precisa el asociado fundador del consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la Cumbre de las Américas “es rehén del conflicto político en el hemisferio”.

Del senador republicano Marco Rubio y sus declaraciones sobre la posición de AMLO, el doctor Heredia comenta: “Si hablamos de boicot, Marco Rubio es quien ha boicoteado la política estadounidense de acercamiento a otras corrientes de pensamiento. Se apropió de la política latinoamericana hacia Cuba, su país de referencia; hacia Venezuela, hacia los países del ALBA… Se quedó con el vuelo, con la costumbre de decir ‘el que decide la política de Estados Unidos soy yo. No es el Departamento de Estado, no es la Casa Blanca’, soy yo’. A eso se acostumbró con Donald Trump y está hablando con el vuelo, con la inercia de esa situación”.

GEMAS: Obsequio de AMLO en Sinaloa, al rechazar que grupos delictivos estén tomando control de algunos territorios: “Yo no soy Felipe Calderón”.

