Elección de Gobernador del Estado de México: la batalla final del PRI

Cuando Alejandro Moreno Cárdenas asumió la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, luego de su peor debacle en 2018, éste partido tenía 12 gubernaturas, y en las elecciones intermedias de 2021, con todo y la “Alianza por México” que conformó con el PAN y el PRD, el Revolucionario Institucional perdió 8 gubernaturas: Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala, Colima y Campeche, estado donde Alito gobernó medio sexenio y dejó para dirigir al tricolor. Ahora, le quedan solo 4 gubernaturas, de las cuales dos se renuevan este año, Hidalgo y Oaxaca, y encuestas como Massive Caller, por citar solo una, colocan arriba a Morena en la intención del voto, por lo que corre el riesgo de perderlas, aunque esos mismos ejercicios demoscópicos le dan la esperanza de ganar Durango, donde el candidato Esteban Villegas Villarreal, es de extracción priísta, por lo que llegaría al final del presente año con solo tres gobernadores, y en la elección de 2023 habrá elecciones de gobernador en Coahuila y Estado de México, la joya de la corona, en la que el PRI dará la batalla final, y la intención del voto también favorece al Movimiento de Regeneración Nacional, sin embargo, esos mismos estudios de opinión indican que solo en alianza PRI – PAN – PRD podrían disputarle seriamente la gubernatura al partido de la 4T y sus aliados, pero, ¿quiénes son los aspirantes? En total son 15: Por Morena, la titular de la SEP Delfina Gómez Álvarez, puntera en las encuestas; el senador Higinio Martínez Miranda y el Administrador General de Aduanas del SAT, Horacio Duarte Olivares. Por el PAN, otro puntero en la intención del voto, Enrique Vargas del Villar, coordinador de la diputación local panista y ex presidente municipal de Huixquilucan. Por el PRI, la ex presidenta estatal del PRI y actual Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Alejandra del Moral Vela; la diputada federal y ex alcaldesa de Metepec, Ana Lilia Herrera Anzaldo; la diputada federal y ex directora nacional del DIF, Laura Barrera Fortoul; el diputado federal y Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, Carlos Iriarte Merado; el diputado federal y Secretario de Organización del CEN priísta, Ricardo Aguilar Castillo; el coordinador de la bancada tricolor en el congreso local, Elías Rescala Jiménez y el Secretario General de Gobierno del gabinete de Alfredo del Mazo, Ernesto Nemer Álvarez. Por el PRD, el coordinador parlamentario perredista en el congreso local, Omar Ortega Álvarez y el alcalde de Villa de Allende, Arturo Piña García. Por el PVEM, su dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello, y finalmente por Movimiento Ciudadano, el senador Juan Zepeda, quien al igual que Delfina Gómez, compitió en la elección de 2017. El PRI podrá perder todavía algunos de los estados que aún gobierna, pero si pierde el Estado de México, entonces sí será el principio del fin del partido más longevo de México. En nuestra próxima entrega les diremos las posibilidades reales de cada uno de ellos… Felicidades a todas las madres de México.

