Candidatos y candidatas: empiecen por lo primero

Muchos de los problemas públicos más complejos y costosos para el país podrían disminuir de manera significativa si México hiciera del desarrollo pleno de la primera infancia una prioridad.

La evidencia científica indica que la forma más efectiva de mejorar el aprovechamiento escolar, la capacidad de aprendizaje, la escolaridad, la productividad, el ingreso, disminuir las enfermedades crónicas, disminuir la inseguridad y promover la paz social es invertir en programas de calidad para la Primera Infancia.

A pesar de lo anterior, la primera infancia no ocupa un lugar preponderante en la agenda pública, no lo ocupa en las acciones de gobierno y tampoco en las propuestas de quienes aspiran a gobernarnos.

Los datos lo demuestran. En México el 54.3% de las niñas y los niños menores de 6 años viven en situación de pobreza, esto no solo es en términos del ingreso familiar, sino en la carencia de acceso a servicios de salud, educación o alimentación nutritiva y variada.

En Oaxaca el problema es aún más grave. El 70.6% [1] de las niñas y niños en primera infancia está en esta situación. Esto se traduce en que más del 20% tiene desnutrición crónica, 87% de los menores de un año no tiene el cuadro completo de vacunación, casi el 90% de los menores de 3 años no tiene acceso a educación inicial [2], más del 30% de las niñas y niños menores de 6 años no van al preescolar [3] y casi el 60% de las niñas y niños en primera infancia son disciplinados con métodos violentos. [4]

Con toda esta información, resulta inexplicable que la mayor parte de los planes de gobierno y de las propuestas de quienes aspiran a gobernar se enfocan en atacar los problemas en sus efectos y no en sus causas.

Es por esto que el Colectivo Pacto por la Primera Infancia, integrado por más de 470 Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel nacional, nos hemos propuesto visibilizar, promover y proteger los derechos de las niñas y los niños desde la Primera Infancia.

No podemos permitir que cuando se discute el futuro de Oaxaca, no se hable de la situación de la Primera Infancia. Por ello, las organizaciones que formamos parte del Colectivo, llamamos a las candidatas y candidatos a gobernar Oaxaca a que suscriban el Pacto por la Primera Infancia y con ello cambiar la realidad de casi medio millón de niñas y niños Oaxaqueños.

Por tanto, esperamos que, Alejandro Avilés, Mauricio Cruz, Natividad Díaz, Alejandra García, Salomón Jara, Bersahin López y Jesús López, acudan a suscribir el Pacto por la Primera Infancia el próximo jueves 19 de mayo.

Esto será una muestra de su capacidad para responder a las demandas de la sociedad civil organizada, le permitirá comunicar públicamente su compromiso con los derechos de las niñas y niños en la primera infancia y le proveerá de una serie de objetivos de política que han mostrado tener un potente impacto de transformación y retorno social.

POR MAGDALENA DE LUNA

COORDINADORA NACIONAL DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA

WWW.PACTOPRIMERAINFANCIA.ORG

