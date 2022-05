La forma más absurda de perder una beca

Lo que a continuación voy a narrar, más allá de ser una acusación o un juicio, es información que necesita conocerse, pues pese a que la mayoría de las Asociaciones Civiles trabajan en beneficio de la sociedad, también existen al interior de algunas de ellas situaciones que afectan el buen desarrollo de becas o programas de alto impacto social.

El asunto es que este año gané una beca, junto a una colega periodista, para escribir un reportaje en coautoría, relacionado con: Trata de Personas, Trabajo Forzoso o Trabajo Infantil; optamos por el último rubro.

La beca consistía en 15 mil pesos, por persona, por tres meses, y la ofrecía la AC Dignificando el Trabajo. Recibimos los pagos de marzo y abril sin falta; pero a inicios de este mes de mayo se nos canceló la beca debido a que dos de los trabajos que debíamos entregar en línea, los hicimos en conjunto.

Apelamos de inmediato que en las indicaciones no se especificaba que la entrega de esos trabajos debía ser individual y que nos pareció lógico hacerlo juntas porque el reportaje al final lo haríamos entre las dos. Entregaríamos un sólo reportaje.

Vaya, el punto es que la directora y fundadora de la AC, nos respondió vía e-mail que estábamos incumpliendo su reglamento interno, además de que les habíamos “faltado al respeto” -al pedir aclaraciones por correo sobre por qué no tomarían en cuenta nuestros trabajos-, y que como no nos podían evaluar esas dos actividades ya no cubríamos el 80% para mantener la beca, así que mejor ya ni nos presentáramos el viernes (6 de mayo) a la última sesión y que tampoco nos molestáramos en escribir nuestro texto.

Varias cosas llaman nuestra atención: 1) Después de la primera sesión, hubo una reducción de viáticos a los becarios foráneos que debían asistir a las sesiones presenciales en la CDMX, que la propia AC dijo cubriría. 2) Desconocíamos que el trabajo final no lo iban a revisar ni a publicar en ningún lado, y que sólo se tomaría como recibido.

Ahora bien, el problema no son los 5 mil pesos que ya no nos entregarán a cada una, aunque supongo que deberán justificar que ese dinero no se dio para lo que estaba destinado, que son becas de un programa en específico; sino el cómo este tipo de prácticas merman el desarrollo de textos periodísticos sobre temas que poco tocamos y que urge sean difundidos, como lo es la Trata de Personas, el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil.

Lamentable, sin duda, toda la situación. Por un lado, no pudimos concluir con la última sesión de los talleres que, eso sí, nos dotaron de buena información. Y por el otro, la falta de comunicación asertiva de la dirección de la organización no permitió que existiera ningún tipo de negociación, acuerdo, apertura o qué sé yo, para dar más valor al contenido de los trabajos que al si se hizo individual o por equipo. ¿O será más bien que se quedaron sin dinero y esa fue su manera de enfrentarlo? No lo sabemos.

