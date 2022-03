El robo, vía WhatsApp

Los métodos para extorsionar-robar son diversos, todos los sabemos, sin embargo, cada vez son más frecuentes los mensajes de texto vía WhatsApp, que llegan cargados de amabilidad y con alguna excusa que intenta tocar el corazón de quien los lee.

Se trata de personas que mandan el primer mensaje durante la madrugada, con el pretexto de tener a algún familiar hospitalizado.

El acercamiento es directo, con el nombre de a quién va dirigido al inicio, como si fuese en formato de carta. El texto es sencillo, pero cargado de hechos desgarradores en los que se detalla la problemática.

Un hecho reciente, sobre este método de extorsión, me ocurrió el fin de semana, en el que un hombre, que se hizo llamar Alejandro Villa, me envió un mensaje directo pidiéndome apoyo para poder sacar a su bebe, de meses de nacido, del hospital Pediátrico de Iztapalapa.

El primer mensaje llegó a las 03:45 am, -yo estaba dormida-, el segundo a las 9:05. Según su narración, Alejando y su esposa, de nombre Guadalupe, se encontraban desde la madrugada en el hospital con su hijo, quien según esto tiene un padecimiento grave.

Al principio creí que me buscaba para darme información sobre algún tipo de negligencia médica de la que eran víctima, pero con el paso de los mensajes, todo salió a la luz.

Cuando comencé a hacerle preguntas concretas sobre la enfermedad del bebé, los nombres completos de él y su mujer, su dirección, así como foto de su credencial de elector y cómo es que había conseguido mi número personal, el hombre cayó en contradicciones.

Primero me había dicho que sólo contaba con 50 pesos en su tarjeta de débito y que no podía sacarlos, pero que necesitaban comer y trasladarse hasta la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa, de donde se supone son originarios. Pero luego me dijo que no podía mandarme foto de su INE porque a ambos los habían asaltado 20 días atrás y se habían llevado todo.

–¿Y la tarjeta de débito se las dejaron, al igual que los celulares?, pregunté.

Su respuesta fue que el día del asalto habían dejado la tarjeta en la casa. ¡Qué suerte!, pensé con sarcasmo. De los teléfonos no dijo nada.

Cuando insistí sobre de dónde había sacado mi número, me dijo que de Instagram, entonces le pedí su usuario de esa red social, me lo dio, pero no coincide con su nombre; dijo que era porque tenía dos días de haberlo abierto.

Al final no caí en la trampa y me bloqueó inmediatamente. Reporté su número y estoy a la espera de los resultados.

Entre los meses de enero y febrero de este 2022, diversos medios de comunicación han registrado el aumento de casos de extorsión vía WhatsApp. Las recomendaciones que hacen expertos sobre qué hacer en este tipo de casos son que una vez que se detecta la extorsión se debe dejar de contestar la conversación y reportar inmediatamente el número.

Lo siguiente es incrementar la seguridad de la red, lo cual es muy fácil y se hace desde ajustes de la aplicación, se selecciona la opción de “cuenta”, eliges la opción “verificar en dos pasos”, una vez ahí, te pedirá que ingreses un PIN de 6 dígitos. Confirma el PIN e ingresa un correo electrónico. Por último, solo debes de confirmar el correo electrónico.

Sincronía: No permitamos que la maldad nos deshumanice.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

CAR