Por qué es importante tener una buena “comunicóloga” en la familia

Seguido escucho en reuniones lo importante que es tener un “buen” doctor en la familia. También lo he escuchado de los abogados e, incluso, de los contadores que, dicho sea de paso, tengo afortunadamente bastantes en mi familia. Sin embargo, en mis cuatro décadas de existencia no me ha tocado aún escuchar a alguien decir (a excepción de mi familia y esposa, que seguido me echan porras): ¡qué afortunado o afortunada soy de tener una “buena” comunicóloga en la familia! Mucha gente lo ha de pensar, pero son pocos los que expresan tan sabia frase en voz alta.

Y digo sabia por varias razones. Primeramente, porque una de las cualidades de los grandes líderes es saber comunicar. ¿Qué hubiera sido de Martin Luther King si no hubiera dado ese discurso memorable en agosto de 1963 donde dijo: “Tengo un sueño… Sueño que mis hijos vivan un día en un país donde no sean juzgados por el color de su piel”? ¿Qué sería de Gandhi, Mandela, Churchill, Michelle Obama o Greta Thunberg sin sus famosos mensajes? Es tan importante que en Harvard tienen un curso específico para líderes sobre comunicación persuasiva.

Hay una frase muy famosa de Platón que dice: “Aquellos que cuentan las historias gobiernan la sociedad”. Contar historias es uno de los medios más poderosos para influir, enseñar e inspirar. Dicen que los seres humanos aprendemos mejor a través de las historias y éstas nos permiten recordar las ideas. Las historias ayudan a transmitir de mejor manera conceptos complejos y los hacen más comprensibles. Unen, tienden puentes, crean conexiones y nos invitan a estar atentos. Para contar buenas historias no hay como las escritoras… Y las comunicólogas, que hemos hecho del storytelling nuestro pan de todos los días.

De hecho, de acuerdo con un estudio reciente de USC Center for Public Relations, esta última fortaleza, la de saber escribir, es la que hará la diferencia en nuestra profesión. Las habilidades más buscadas por los corporativos en materia de comunicación son capacidad de escritura avanzada (que encabeza la lista), experiencia en redes sociales y desarrollo de contenido multimedia. Por tanto, la habilidad de poner las ideas en blanco y negro es, sin duda, una ventaja que nos distingue de otras profesiones.

Sin embargo, considero que la principal cualidad de quienes nos dedicamos a esta profesión no es la de saber “comunicar”, por extraño que parezca, sino la de saber escuchar. Muchos directores o directoras generales piensan que en las áreas de comunicación nos dedicamos a hacer comunicados de prensa, atender a medios y llevar las redes sociales. Sin embargo, nuestro papel más importante es entender y llevar la "voz del cliente" hacia el interior de las empresas. Somos como un equipo de lobbying que traduce lo que las audiencias quieren a un lenguaje que pueda crear el cambio entre las cabezas de la compañía. Me ha pasado en muchas ocasiones que las compañías desean dar a conocer un mensaje en específico y no se ponen a analizar antes qué quieren saber los clientes de dicha empresa. Nuestro rol como “abogadas” de la audiencia es estratégico en este sentido.

De acuerdo con un estudio de Deloitte, las cabezas de las compañías esperan que una “buena” área de comunicación sea campeona de atracción de clientes, científica de datos, defensora de primera línea de la reputación de la marca, promotora de la comunicación interna y, por si esto no fuera suficiente, impulsora de "iniciativas de crecimiento de la empresa”. El solo hecho de escribir todo lo que se aspira de una “buena” área de comunicación me dejó sorprendida. ¿No bastaría con saber escuchar y contar historias adecuadamente?

Richard Branson dijo recientemente que “La comunicación hace que el mundo gire”. Por tanto, espero que muy pronto sean más los que digan: “¡Qué suerte que tenemos a una “buena” comunicóloga en la familia!”.

POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ

DIRECTORA DE PLASMAR COMUNICACIÓN

