¿De qué va la Industria 4.0?

Una muy buena amiga está involucrándose cada vez más en la Industria 4.0 y me pidió una sugerencia de bibliografía, así como un poco más de información sobre el tema. De inmediato, la solicitud me invitó a escribir estas líneas, para profundizar un poco más sobre el tema y no dejarlo solo en una lista de lecturas sugeridas.

El término de Industria 4.0 es relativamente nuevo. Se acuñó apenas hace una década, en 2011, durante la feria industrial más importante del mundo, la Hannover Messe. El término fue promovido por primera vez durante una rueda de prensa en la feria antes mencionada por tres ingenieros: Henning Kagermann (físico y uno de los fundadores de SAP), Wolfgang Wahlster (profesor de inteligencia artificial) y Wolf-Dieter Lukas (físico y alto funcionario del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania). En dicho momento se anunció la estrategia del gobierno alemán para impulsar la alta tecnología en su sector industrial. Se buscaba que describiera una forma de producción en la que todas las máquinas y procesos estuviesen conectados en red digitalmente.

En mi opinión, una de las grandes fortalezas de la Industria 4.0 es que, desde el inicio, marcó un mapa de ruta y, sobre todo, una visión que une a la triple hélice; es decir, al sector privado, al público y a la academia. Durante 2012, un grupo formado por esta triple hélice de Alemania identificó y presentó los principales hitos y acciones necesarios a mediano y largo plazo para impulsar la Industria 4.0 en dicho país. De este grupo de trabajo se desprendió el primer documento estratégico en torno a las recomendaciones para impulsar la Industria 4.0 en el país germano, el cual fue publicado por la Academia de Ciencia e Ingeniería Alemana (conocida como Acatech) en 2013.

El concepto comenzó a ser cada vez más popular; evolucionó de una manera rápida y con variaciones dependiendo de cada región. Por ejemplo, en Gran Bretaña se empezó a conocer como Cuarta Revolución Industrial y en Estados Unidos como Fábrica Inteligente. Lo cierto es que lo que comenzó en Alemania en 2011 alcanzó tal fuerza que se convirtió en el lema principal del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, en 2016.

Durante dicha edición, Klaus Schwab mencionó que en el corazón de la Industria 4.0 está la colaboración. En su libro, titulado La Cuarta Revolución Industrial, señaló que: “Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes”.

Lo que está claro es que los seres humanos pasamos por transformaciones de gran calado durante los últimos siglos para llegar a donde estamos. La Primera Revolución Industrial comenzó a finales del siglo XVIII con la introducción de la máquina de vapor, hecho que permitió la producción en masa. La Segunda Revolución Industrial inició a principios de la segunda mitad del siglo XIX con la incorporación de la electricidad y la combustión interna, lo cual facilitó los procesos productivos. La Tercera Revolución Industrial tuvo lugar a mediados del siglo XX como resultado de la incorporación de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones a los procesos de producción.

La primera vez que yo escuché el término Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial en México fue en 2013, gracias a Francisco González, quien en dicho año venía de ser Embajador de Alemania para ser nombrado Director General de ProMéxico. Francisco, junto con otros actores de la comunidad empresarial alemana y el sector industrial del país, comenzaron a impulsar el uso del término. Fue tal la inercia tan positiva que alcanzó el concepto que, así como sucedió en Alemania, tuvo la fuerza para juntar a la triple hélice y dar pie a la publicación del primer Mapa de Ruta Tecnológico de la Industria 4.0 en el país, el cual se dio a conocer en abril de 2016.

Un par de años después, en 2018, México fue el primer país de habla hispana en fungir como país invitado en Hannover Messe y también fue el primer país de América Latina en asumir este rol en el evento que acuñó el término de Industria 4.0. En él nuestro país mostró su fortaleza con la presencia de más de 240 empresas mexicanas que representaban desde el sector de las energías renovables, hasta digitalización, logística e investigación y desarrollo. Ahí México promovió fuertemente toda su estrategia en materia de media y alta tecnología, así como las ventajas que ofrece el país en estos rubros.

En materia bibliográfica, en nuestro país destaca el libro titulado La plataforma de la Industria 4.0 en México, publicado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Hannover Fairs México, Concamin y el Gobierno de Guanajuato, y de cuya publicación tuve el honor de ser parte. En él se aborda información relevante sobre la Industria 4.0 a nivel global, en Latinoamérica y, sobre todo, en nuestro país.

Antes de culminar, quisiera resaltar la labor de CONCAMIN, liderada por José Abugaber, como una de las cúpulas empresariales más vocales en la promoción de la Industria 4.0 en el país. Alejandro Preinfalk, Presidente & CEO de Siemens en México, Centroamérica y el Caribe, encabeza actualmente la Comisión “México 4.0: Innovación y digitalización industrial” de dicha Confederación, cuyos avances compartiré más adelante en este espacio.

Aunque el recuento que hice en los párrafos anteriores sobre la Industria 4.0 fue por demás breve, espero que siembre la curiosidad en alguna o alguno, pues –como decía Klaus Schwab– este cambio de era es “una invitación a reflexionar sobre quiénes somos y cómo vemos el mundo”.

POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ

COLABORADORA

DIRECTORA DE PLASMAR COMUNICACIÓN

PAL