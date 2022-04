Mónica Noguera ¡se integra a 'Sale el Sol'!

Su decisión de irse de De Primera Mano es inapelable, sin embrago Mónica Noguera va a seguir apareciendo en la pantalla de Imagen Televisión ya que se integra ¡lo tengo confirmado! a Sale el Sol. Sí, la conductora deserta del programa de espectáculos liderado por Gustavo Adolfo Infante, pero se muda en las próximas semanas al matutino que era producido por Andrés Tovar y que ahora produce Alejandra Luck. La noticia a mí, como colaborador y televidente de Sale el Sol, me agrada muchísimo.

CONCHUDO

Tras haber publicado en mi pasada columna que Flor Rubio es una «conchuda» ¡pues tiro por viaje se ausenta de su programa de radio por darle prioridad a Venga la Alegría! los radioescuchas (yo no entre ellos, subrayo) de Arturo Trujillo el 'Mapache' me informan que él también deja en segundo plano su programa radiofónico en La KeBuena por darle preferencia y superioridad a su trabajo en Bandamax. "Como su programa El show del Mapache se empalma en horario con su participación en televisión ¡ha agarrado la fea costumbre de conectarse a La KeBuena vía telefónica y «a cachos» (es decir que unos bloques los hace en vivo y otros son pregrabados)! Lo peor es que muchos de esos «cachos» no se escuchan porque tienen mala señal", dicen los oyentes. Le sugiero al tal 'Mapache' que si va seguir de «conchudo» transmitiendo su emisión radiofónica por celular ¡al menos se compre uno en Elektra que tenga buena recepción!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Ayer a los 79 años falleció Juan Diego, actor español de cine, televisión y teatro. A lo largo de su carrera en películas obtuvo tres Goyas. En televisión su trabajo más reconocido es Los Hombres de Paco (donde personificó al comisario don Lorenzo).

«HERROREZ»

Le aviso a Cynthia Urías, conductora de Cuéntamelo YA, que ti ¡no lleva acento!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Por así convenir a sus intereses, Rolando Contreras deja este día Shanik en Fórmula (Radio Fórmula | 1470 AM), programa en el que participó como coconductor 17 años. Nadie es indispensable, pero la emisión pierde a su mejor elemento.

PRÓXIMAMENTE

Se avecina el estreno de la serie, de Netflix, Madre de Alquiler en la que actúan Luis Ernesto Franco, Marcela Girado, Álex de la Madrid y las primeras actrices Leticia Calderón y Cecilia Toussaint.

SERÉ BREVE

Mi favorita para ganar Las Cero Estrellas Bailan En Hoy es Liseska Vega.

Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

SSB

