¡Triste noticia! El programa sale del aire

La salida de Imagen Televisión del productor Andrés Tovar ¡también trajo consigo la salida del aire de Eros y Nosotros! Había planes de que dicho programa continuara aun y cuando él se fuera a TV Azteca (hecho que ya ocurrió), sin embargo de un día para otro los altos jerarcas de Imagen Televisión tomaron la determinación de sacar del aire el programa cuyo estreno había sido el 19 de febrero y que venían conduciendo Carlos Arenas y otras tres personas.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Tres exintegrantes, entre ellos Hugo Maldonado, de un programa de espectáculos de Radio Fórmula han decidido juntarse para hacer un Twitter Spaces los jueves a las 12 del día.

¡NO MIENTO! SE VA DE 'VENGA LA ALEGRÍA'

Varias personas me han señalado de mentiroso tras haber publicado que Cynthia Rodríguez se va de Venga la Alegría. Sostengo lo dicho. La conductora se va de VLA dos meses con el fin de conseguir un gran anhelo: embarazarse. Sí, para liberarse del estrés que conlleva trabajar en un programa matutino (dormirse temprano y levantarse muy de mañana) la exalumna de La Tarademia (La Academia) se ausentará 60 días de sus labores en televisión abierta. El permiso de irse un par de meses no se lo solicito a Diógenes Lluberes (productor de VLA), pues ella tiene acceso a niveles más superiores y aplica eso de «hablo con el dueño del circo, no con los animales». La propia Cynthia hará el anuncio de que se va de Venga la Alegría pronto.

La conductora se va de VLA dos meses con el fin de conseguir un gran anhelo: embarazarse (Foto: Especial)

¡TACHE!

Que alguien le avise a Patricia Navidad que el femenino de juez es jueza. La conductora se la pasa dice y dice en Music Battles México "la juez". ¡Tache!

LAS OFERTAS DE TRABAJO ¡LE LLUEVEN!

Ha sido tal la repercusión en TikTok (en donde tiene más de un millón seiscientos mil seguidores) del comentarista de espectáculos Pablo Chagra ¡que varios medios de comunicación lo quieren en sus filas! Sí, el creador de Chismillennial estudia las ofertas de trabajo que le están haciendo Estrella TV, EXA y Heraldo Pódcast.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

TVE ha mostrado las primeras imágenes de Máster Chef. La temporada 10 del programa de cocina más famoso del planeta se estrenará próximamente en La 1 de Televisión Española.

SERÉ BREVE

El jueves que visité Sale el Sol me di cuenta que su cara es monstruosa.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

