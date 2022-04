La diputada que vendió caro su amor

Rocío Alexis Gamiño parecía haber convencido a la opinión pública, opuesta a la 4T, de ser una diputada ejemplar tras exponer sus razones para votar contra la Reforma Eléctrica, pero sólo fue un teatro mal montado que se le cayó ayer. La historia empezó el 7 de septiembre, cuando rindió protesta en la Cámara. Alexis es suplente de Ali Sayuri Nuñez, quien pidió licencia a la semana de asumir el cargo. El paso de Alexis por la Legislatura fue gris, hasta que llegó la propuesta eléctrica.

Ayer se supo todo lo que hizo mientras navegaba con bandera de legisladora con principios. Se dedicó a vender caro su voto en contra del proyecto de López Obrador. Se reunió en secreto con los coordinadores del PAN, PRI y PRD. Les pedía las perlas de la virgen para irse de su lado. No contó con que los coordinadores de esos partidos se confesaron entre sí las negociaciones que sostenían por separado con ella.

Ayer escribió un tuit: “Qué bonito es la libertad. SP (sin partido). Pero tan sólo le duró unos minutos. Jorge Romero, coordinador del PAN, anunció la incorporación de Ali a sus filas del PAN. Hoy, Alexis es tan libre que se quedó sin partido y sin curul porque Romero llegó al acuerdo con la titular de la fórmula.

LA MANO DEL PROCURADOR FISCAL.- La mano de Arturo Medina como nuevo procurador fiscal de la Federación ya comienza a sentirse en el gobierno de la 4T. En Palacio Nacional dudaron de su antecesor Carlos Romero al atorar el cobro de adeudos fiscales a grandes empresarios, incluso existen sospechas de haber recibido sobornos para no ejercer el cobro. Medina, un hombre cercano a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública federal, se colocó en corto tiempo entre el grupo de los más poderosos del lopezobradorismo. Al llegar a la silla de procurador fiscal y conocer los expedientes de los deudores del fisco no dudó en firmar el cobro por casi 2.5 mil mdp de un importante consorcio por operaciones irregulares que realizó en la venta de acciones de filiales y quien ayer perdió un recurso de revisión ante el TFJA que promovió para no pagar. Sabemos que Medina prendió la caja registradora y no está dando tregua a los grandes deudores del fisco: va por más. Ahora sólo falta que el SAT reporte cuánto se está recuperando y a dónde van esos recursos, para quitarnos de los malos pensamientos de que pueden inyectarse en las campañas de los candidatos de Morena o para los negocios de los hijos de quién sabe quién.

Uppercut: Cuánta indolencia en nuestro país con las desapariciones de personas en 16 años. La Cámara de Diputados aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada. Nomás falta que le inyecten recursos o quedará en letra muerta. En el Legislativo, por cierto, también se cuecen habas: la diputada de Morena, Marisol Carrillo denuncia a Gonzalo Yañez, del PT, de maltratar a las mujeres que forman su equipo de trabajo. “Ya no cuenta con la comunidad del silencio de muchas”, dice Carrillo.

