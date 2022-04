Pierde AMLO por default

La mañana de ayer, mientras subía al avión con destino a la Ciudad de México para reunirse hoy con el Presidente, hablamos para el Informativo de El Heraldo Radio con José Urbina, El Buzo, uno de los integrantes del colectivo que asistiría a Palacio Nacional.

Para dicho encuentro, el colectivo #SélvameDelTren dio a conocer, por medio de una carta, los nombres de 10 representantes que estarían en la reunión.

Pero horas después, Presidencia canceló la plática sobre el impacto ambiental de la construcción del Tren Maya en el tramo cinco, en la que los activistas sólo le explicarían a López Obrador de los riesgos de modificar la línea ferroviaria porque conocen “las profundidades y entrañas de la selva, de los cenotes y del mar”.

También le pedirían los estudios de impacto ambiental para saber en qué se basó el proyecto modificado, mismo que primero se planeó correr por la playa y luego por la carretera, entre Playa del Carmen y Tulum, opción cancelada por presión de los hoteleros.

De última hora, ya en la Ciudad de México, integrantes de la organización se enteraron de la cancelación del encuentro con el falso pretexto de que, de acuerdo con la Presidencia, la decisión se tomó debido a que “varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional”.

Tan pronto leímos el comunicado volvimos a hablar con El Buzo, quien estaba justo frente a Palacio Nacional. La noticia le había caído como balde de agua fría.

“Si bien, era algo que habíamos pensado que podía pasar, yo no pensé que sucediera. No me parecía que fueran a hacer la peor jugada desde Presidencia. No en este momento”, nos dijo.

“Lo único que han logrado es que la opinión pública nos preste mucha más atención, porque nos dejaron vestidos y alborotados. Estamos afuera del Palacio Nacional. Voy a hablar ahora con el colectivo para ver exactamente cómo vamos a manejar esta situación. Yo digo que sigamos pidiendo que nos reciban, pero la invitación era por escrito y ya estaba especificado quiénes íbamos a entrar. Éramos 10 personas y de Presidencia nos comunicaron que la reunión sería a las 18:00 horas. Entonces, no hubo confusión de nuestra parte. Pero vamos a hablar y vamos a hablar mucho, vamos a exponer lo que vinimos a exponer a quien nos quiera escuchar”, agregó el activista.

La forma en que se manejaron las cosas desde Presidencia hacen suponer que el principal inquilino no se quiso exponer a que la derrota quedara exhibida en la cancha y optó por la derrota por default (cuando la parte no se presenta al juego).

