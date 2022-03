Seguirán matando periodistas

Hace un par de semanas, cuando entrevisté a Epigmenio Ibarra sobre la violencia hacia los periodistas en nuestro país, me dijo algo que, en estos momentos, no deja de sorprenderme y, sobre todo, de inquietarme.

Ese día, viernes 18 de febrero, el periodista y productor de Argos –cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador– advirtió que el crimen organizado, en consonancia con el viejo régimen y los sectores extremistas de la derecha cuasi golpista, seguirían matando periodistas “con una cierta secuencia”.

Para esa fecha, los periodistas asesinados en el año eran cuatro. Hoy llevamos seis. Uno cada semana.

“Descubrieron que matar un periodista es altamente rentable”, señaló Epigmenio.

La parte de la charla sobre este tema, en El HeraldoTv, comenzó con el antecedente que al propio corresponsal de guerra le tocó vivir en Centroamérica en la década de los 80 y siguió con lo que acontece en México y el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

– Cuando entra Andrés Manuel (2018) se empieza a producir una cosa muy curiosa –indica-. Si analizas la secuencia de hechos, te das cuenta de que el narco comienza a perpetrar masacres de alto impacto mediático, de manera muy sincrónica, con eventos emblemáticos de la cuarta transformación.

Por ejemplo, cuando presentan el plan de Seguridad Nacional en Palacio Nacional y a la misma hora hay una emboscada en Aguililla; cuando se anuncia toda la inversión en Dos Bocas y el Presidente está ahí, y viene la masacre de Coatzacoalcos; como Culiacán, el día que se está inaugurando el aeropuerto; como Tlahuelilpan, que a mí me parece que fue un acto de sabotaje inducido...

Ahora, sostiene Epigmenio, hay una modificación: siguen las masacres, pero resulta que han asumido la modalidad de matar un periodista con una cierta secuencia: uno cada semana.

“Descubren que matar a un periodista es altamente rentable. Es muy fácil porque no tienen protección, es muy rentable políticamente porque genera mucho malestar. Y entonces hay un cambio de táctica.

Siembras el terror, o matando a muchos, o con el crimen selectivo. Los de los periodistas son crímenes selectivos destinados a tener un alto impacto mediático y provocar horror en la población.

Para el periodista, detrás de esa estrategia se encuentra el viejo régimen. (Según Artículo 19, 40 por ciento de los asesinatos de periodistas provienen de fuerzas locales: alcaldes, policías municipales): “El viejo régimen ahí sigue”, apunta.

“Los viejos intereses están ahí y yo no descarto –lo he estado insistiendo, claro que mi voz no se escucha– un cierto nivel de coordinación al menos entre el crimen organizado y los sectores más extremistas de la derecha cuasi golpista”.

– ¿Prevés entonces que sigan matando periodistas?

– Por un rato… La violencia va a continuar porque se ha descubierto su utilidad política.

Epigmenio Ibarra piensa “que hay intereses coincidentes entre la derecha que quiere volver a su régimen de privilegios y los que crecieron al amparo de esa derecha”.

Llama la atención sobre el hecho de que “es una modalidad táctica, regida por una doctrina que persigue algo más”.

En cuanto al parangón que ha deslizado el presidente con Francisco I. Madero y el papel que le asigna a la prensa en el asesinato del apóstol de la democracia, nuestro entrevistado matiza: “No los periodistas, él habla de la élite”.

Pero asienta que “sí hay que dejar claro que (los de la derecha) pueden tumbar a López Obrador con la prensa. Sí lo sueñan”.

GEMAS: Obsequio del Papa Francisco: “En Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas, no se trata solamente de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria”.

