'Había demasiada diplomacia en el Senado'

Cuenta César Cravioto que cuando llegó al Senado en julio pasado (como suplente de Martí Batres) se dio cuenta de que subían los de la oposición “y nos daban duro, le daban duro al gobierno, le daban duro al Presidente y nosotros decíamos para qué pelear, dejar que hablen…”.

“Hablé un día con el coordinador Ricardo Monreal y le dije: ‘Oye, pues como que hay demasiada diplomacia aquí, yo le voy a subir un poco el tono’”.

“Y me dijo: Sí, sí, tú dale, tú dale”.

Y efectivamente, Cravioto subió el tono. Fue designado vocero del grupo parlamentario de Morena y subió el tono en las conferencias de prensa, en el debate, en la tribuna, y hasta en una carta calificando de “mercenarios” y de “traidores” a quienes se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, “encarnación” del pueblo y de la nación.

– ¿No crees que se te pasó la mano al subir tanto el tono? –, le pregunto al senador y licenciado en Comunicación por la Ibero.

– No hemos tocado el lado personal y no nos hemos metido a criticar a nadie por sus comportamientos en términos personales y ellos sí. Qué hace Lilly Téllez, decirle al vicepresidente del Senado (José Narro) que estaba en ese momento como presidente, que si se estaba llevando las manos a la nariz. Yo no he escuchado a nadie de Morena haberse metido en esos niveles; nosotros les decimos mentirosos y les decimos que son unos sinvergüenzas, etcétera, pero no nos metemos en términos de ese tipo.

Al excoordinador de Reconstrucción de la CDMX le subleva, en realidad, lo que ve detrás de los golpes al proyecto de transformación:

– Están tratando de minar a un gobierno democráticamente elegido y en lugar de dar la cara y decir ‘si somos nosotros, fulano, zutano, mengano que teníamos estos negocios, que teníamos estos privilegios y que estamos combatiendo a este gobierno’. No, lo hacen por medio de un disque trabajo periodístico para minar la credibilidad de un gobierno y regresar a tener los privilegios que tenían del anterior régimen. Así lo vemos.

– ¿Compartes la idea de que hay intentos de “golpismo” de los medios?

– Yo creo que hay muchos comunicadores que no están ejerciendo de manera ética su trabajo (…). Creo que hay personajes en la vida en este país, sobre todo empresarios –unos dan la cara y otros no–, que están financiando estas campañas y sí, que lo que quieren es que se caiga este gobierno.

– Es ruda esa acusación–, señalo al vocero de la bancada de Morena en el Senado.

– Es absolutamente rudo, pero es rudísima la realidad que se está viviendo. Para el senador Cravioto, la oposición que vive cotidianamente en el Senado luce “sin proyecto, sin contrapeso real”. A cualquier cosa que diga el Presidente, salen en contra. “La miro muy mitómana, con muy pocas propuestas y totalmente sin brújula”.

Peor aún, sostiene que muchos de ellos “están ya yéndose a una posición de decir ‘pues mejor desestabilizamos este gobierno’”, en lugar de combatirlo con ideas.

Al cierre de la charla que compartimos para El Heraldo Tv, el exdirector de Concertación Política del gobierno del DF con AMLO (2001-2005) vuelve al tema de los medios de comunicación. Expresa su respeto por todos, pero insiste en que algunos traen consigna y le hacen daño a la credibilidad de los propios medios.

Propone el senador: “Creo que hay que hacer una reflexión como sociedad de cómo se están comportando unos (medios), que no sé si sea la mayoría, yo creo que no es la mayoría, pero sí unos que tienen bastante peso en la opinión pública, que no están actuando con ética”.

•••

GEMAS: La FGR impugnó ante la Corte la orden de entregarle al INE las carpetas de investigación relacionadas con los sobornos de Odebrecht en el caso de Emilio Lozoya.

