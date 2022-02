La Segob sin la exministra

Van a ser seis meses que Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación (Segob). Primera mujer al frente del Palacio de Cobián, a la exministra —en comparación con los encargos que hoy tiene Adán Augusto López— le fueron otorgadas atribuciones mínimas y padeció un buen de sinsabores con algunos de sus colegas en el gabinete.

Los dos años y nueve meses como secretaria de Gobernación, si bien pueden considerarse como una gran distinción para la abogada morenista, también lastraron su prestigio, al punto de considerar que figuraba como un mero “florero” en el equipo presidencial.

¿Resiente esa etapa la actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado? ¿Atribuye aquel maltrato al machismo dentro y fuera del gabinete y del propio presidente López Obrador?

Lo platicamos con la propia senadora Sánchez Cordero. Ella sostiene contundente: “La Secretaría de Gobernación no se hubiera entendido como se entiende hoy si yo no hubiera estado esos tres años.”

¿A qué se refiere? Lo explica así:

—La Secretaría de Gobernación tenía una fama de manotazo, de represiva, de llamar a cuentas a todos, de incluso mandar el mensaje de que iba a destituir a gobernadores.

En cambio, con ella al frente —indica—, “fue una secretaría en donde predominó siempre el diálogo, la apertura, el manejo yo diría hasta diplomático con los gobernadores, con todos los Poderes de la Unión con, inclusive, los integrantes de la oposición”.

El que el Presidente le pidiera dejar la Segob (mas no el gabinete, pues le ofreció tanto la Secretaría del Trabajo como la del Medio Ambiente) responde a una razón personalísima de AMLO. Y la cuenta:

“(El Presidente me dijo) me voy a traer a mi amigo. Así me dijo: ‘me voy a traer a un gran amigo mío que me va a ayudar y apoyar en la operación política que quiero hacer’. Y lo entendí. Cómo no voy a entender que se va a traer a su amigo de toda su confianza, de toda su vida, a la Secretaría de Gobernación, a un tabasqueño como él…, ¡por supuesto!”.

Sobre la misoginia sufrida —y denunciada por la propia exministra—, comenta que no sólo se la aplicaban a ella sino a otras mujeres que colaboraban con el Presidente; pero en su caso, considera que ese maltrato era producido,

esencialmente, “por la posición que yo ocupaba de Secretaría de Gobernación”.

Ahora en el Senado “es un poco distinto”, indica doña Olga. “Es un Senado paritario, todos tenemos los mismísimos derechos, también las mismas responsabilidades…; sólo de vez en cuando alguien con alguna coletilla por ahí, ya sabes…” .

•••

GEMAS: Obsequio de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo (77 años) tras casarse en terceras nupcias con su abogado, Luis Antonio Lagunas (41): “Gracias, soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL