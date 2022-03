Perspectiva en curva: que hoy sea el día

El derecho a “La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad" es una frase de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que todos hemos escuchado. La frase nos habla de tres derechos “básicos” que todo ser humano debería tener, entre ellos encontramos un concepto de gran relevancia: “felicidad” una palabra cargada de expectativas, visiones, ideas y emociones. Sería certero afirmar que todos buscamos la “felicidad” pero ¿Qué significa esta palabra?

El Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por Naciones Unidas, intenta medir la felicidad de los habitantes de un país a través de seis variables: “ingresos, esperanza de vida saludable, tener alguien con quien contar en tiempos de crisis, generosidad, libertad y confianza (esta última medida por la ausencia de corrupción en los negocios y el gobierno)”. Bajo esta premisa podríamos asumir que cualquier ciudadano finlandés que cuente con salud, un buen trabajo, este casado y done a alguna causa de manera regular, es una persona feliz. ¿Sera?

El 20 de marzo se celebró el Dia Internacional de la Felicidad y Jacqueline Ronay, Psicóloga y Terapeuta, nos invita a usar la fecha para cuestionar y deconstruir el concepto de “felicidad”, no sólo porque es subjetivo, sino más que nada porque no es sostenible. Jacqueline nos explica que, si esperamos que el ser felices sea igual a “sentirnos bien todo el tiempo”, estamos destinados al fracaso. “Como sociedad, estamos obsesionados con buscar la felicidad, como si fuera un destino, cuando la realidad es que lo deberíamos ver como un indiciador y no como una meta”. Podemos eliminar un poco de la presión que tiene el concepto de felicidad al intentar modificarlo por uno más incluyente, como buscar la armonía. En la armonía encontramos un balance, algo más cercano a la realidad que engloba tanto aquellos sentimientos que clasificamos como “buenos”: libertad, amor, emoción, como los que consideramos “malos”: tristeza, enojo, decepción. Para Jacqui todas las emociones son valiosas ya que nos dicen algo de nosotros y nos sirven como una guía. Es importante quitarle peso y presión a esta emoción que definimos como “felicidad”, ser más incluyentes con todas nuestras emociones y dejar de satanizar aquellas que son difíciles o dolorosas. Sentir es parte de vivir la experiencia humana, tenemos que aprender a celebrar todo el proceso.

Por otro lado, el sobrevalorar la felicidad y darle un mayor peso a esta emoción sobre otras puede resultar contraproducente. Toda sociedad nos inculca ciertas reglas y creencias en torno a la felicidad. Podemos “tener” y “cumplir” con todos los estándares establecidos y aún así no ser felices, esto puede crear frustración y un sentimiento que estamos haciendo “algo mal”. Jacqui nos invita a que hoy sea el día que reflexionemos sobre nuestras emociones en su conjunto. Que sea un día en donde predomine la conciencia sobre los estándares establecidos, que dejemos de lado reglas y costumbres para alinearnos y encontrar la armonía, no necesariamente una felicidad utópica. “En la vida hay espacio para todo, y debemos recordar que los malos días también son parte de una buena vida.”

POR XIMENA SUÁREZ

DIRECTORA EJECUTIVA DEL FIDEICOMISO FUERZA MÉXICO

@XIMESUAREZCORZO

PAL