Perspectiva en curva: mujeres en la ciencia

No es casualidad que el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Arantza Méndez Rodríguez cumpla 19 años. Arantza es una mexicana que comenzó su camino en las ciencias, con tan sólo siete años, y confiesa estar enamorada de la robótica desde su primer curso de verano en RobotiX, organización que fomenta la educación tecnológica en México y Latinoamérica. Describe como el “aprender jugando” despertó su pasión por un campo de estudio aún dominado por hombres. Siendo la única mujer en varios equipos, Arantza ha representado a México en el First Lego League, construyendo un robot que combate incendios forestales; en el World Robot Olympiad, creando y programando un robot que construyó un cohete, y en el International Air and Space Program de la NASA, trabajando en un simulador de vida en Marte. Hoy es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Panamericana y aun cuando su interés principal está en el sector aeroespacial, es cuidadosa en tener una mente abierta probando sus habilidades en diferentes vertientes tecnológicas. Destaca que, aunque aún hay un gran camino por recorrer para que las mujeres alcancen la paridad de género en un sector como el suyo, el programa UP ACM-W que celebra y aboga por la participación de mujeres en la ciencia y la tecnología, le ha ayudado a conectar y sentirse apoyada por otras mujeres en su campo.

Otra mujer mexicana que destaca por su contribución en la ciencia es la Dra. Lourdes Vega Vega, directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Al igual que Arantza, Lourdes desarrolló una pasión por las ciencias desde muy joven. Cuenta cómo su curiosidad por descubrir cosas nuevas, combinado con un profundo interés por ayudar a sanar, la llevaron a estudiar Oncología Pediátrica. Lourdes explica cómo mientras su mente está enfocada en conocer el por qué de las cosas, en analizar métodos y obtener respuestas certeras, su vocación por ayudar y dejar un mundo mejor, hicieron que la medicina fuera su único camino, en donde la ciencia se encuentra con el matiz humano de la empatía. La doctora ve en las mujeres cualidades de sensibilidad y resiliencia que son fundamentales para desarrollar lo que llama “el arte de la medicina”. Si bien en décadas anteriores el número de mujeres en la escuela de medicina estaba muy por debajo que el de los hombres, hoy en día especialidades como pediatría y oncología pediátrica cuentan con una presencia femenina que supera a la masculina. “Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes”, la Dra. Vega se identifica con esta frase de Isaac Newton al expresar su agradecimiento por las generaciones de mujeres que abrieron el camino para que ella, y otras como ella, tengan las oportunidades que tienen hoy. Así mismo, sirve para ejemplificar cómo la ciencia es un espacio de profunda colaboración, en donde los descubrimientos de investigadores de un rincón del mundo pueden ayudar a salvar vidas en el otro extremo del planeta.

La incursión de las mujeres en la ciencia ha sido lenta, aun así, gracias a que tantas de ellas forjaron un camino a través de los años, el día de hoy, Arantza es una promesa mexicana que inspira a niñas alrededor del mundo a seguir sus pasos; mientras que el trabajo de la Dra. Vega continúa salvando la vida de miles de niños. Gracias por recordarnos la importancia de celebrar, alentar y apoyar a las mujeres en la ciencia.

POR XIMENA SUÁREZ

DIRECTORA EJECUTIVA DEL FIDEICOMISO FUERZA MÉXICO

@XIMESUAREZCORZO

