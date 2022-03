La ciencia sí es para niñas

En los últimos años, hemos visto una mayor lucha para lograr una equidad de género en todos los ámbitos, y se ha dado mayor visibilidad a los retos a los que se enfrentan las mujeres, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer para reducir la brecha de género que existe, no sólo en México sino en el mundo.

Anteriormente se creía que la ciencia era sólo para hombres; en el último informe de la UNESCO (2019) se revela que las mujeres representan 35 por ciento de los estudiantes matriculados en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés), ¿puedes creer que sólo 29.3 por ciento de mujeres son investigadoras a nivel mundial, y únicamente 3 por ciento de los premios Nobel en ciencias han sido a mujeres?

A nivel personal leo estas cifras y me pregunto en qué momento le cortamos las alas a nuestras niñas y las limitamos a pensar que la ciencia, las matemáticas, la biología, la física o la química no son para ellas, y que no podrán brillar en este campo tan satisfactorio; sin embargo, he encontrado una misión para eliminar estos estereotipos e impulsar a más niñas a forjarse en el campo de la ciencia y dar visibilidad a aquellas mujeres que hoy ya les están abriendo el camino, reconociendo su labor y aportando para que sigan creciendo.

México cuenta con científicas sumamente poderosas, que trabajan diariamente para dejar un mejor mundo a nuestras futuras generaciones. Ellas están cumpliendo con su aportación a nuestro país; es nuestra labor darles este reconocimiento y lograr que más gente las conozca, a la vez de convertirlas en fuentes de inspiración para todas aquellas pequeñas que sueñan con un día transformar el mundo.

El entorno empresarial ha abierto los ojos ante esta situación y ha creado oportunidades para visibilizar la labor de las mujeres en este campo y contribuir a la reducción de la brecha de género que existe hoy en día, a través de programas de reconocimiento y empoderamiento.

Ser parte de una empresa que lleva más de 20 años a escala global y 16 años en México, trabajando por reconocer y apoyar a las científicas mexicanas a través del programa “Para las Mujeres en la Ciencia”, sin duda ha reafirmado mi convicción de hacerle saber a las niñas que ellas pueden ser cualquier cosa que se propongan, romper con estereotipos y destacar en las áreas que erróneamente fueron catalogadas para el sexo masculino.

Reflexionamos qué estamos haciendo desde nuestras trincheras para devolverle las alas a nuestras futuras generaciones y cómo podemos demostrarles que la Ciencia SÍ es para niñas.

POR ARACELI BECERRIL

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS PÚBLICOS EN L'ORÉAL MÉXICO

