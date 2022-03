¿Será porque los niños no votan?

Hoy el gobierno de López Obrador, y especialmente Delfina Gómez, han considerado que dejar a casi 4 millones de niños, niñas y madres de familia sin la posibilidad de mejores condiciones, sin un modelo educativo integral y sin posibilidad de desarrollarse de manera óptima en su entorno laboral, es una cifra pequeña y no representativa, por lo que el programa Escuelas de tiempo completo no es trascendental para ellos. Y de manera arbitraria, injustificada y absurda deciden cancelarlo.

En este gobierno las más afectadas son ese 15.1% de mujeres jefas de hogar, que son el sustento de sus familias, porque hoy se privilegia a quienes electoralmente les reditúan, y dejan de lado a quienes viven en las zonas más marginadas de nuestro país: de todas las escuelas de tiempo completo el 74.3% se ubican en las zonas más aisladas y necesitadas de México. ¿Dónde queda ese falso discurso de “primero los pobres”?

Tan funcional es el programa que en 2007 se inició con 500 escuelas, y hoy después de casi 15 años son más de 27,000. Este gobierno, desde el PEF, en un intento desesperado de asfixiar el programa, asignó un presupuesto insuficiente, ya que de los 12 mil 500 millones de pesos que se necesitaban, solamente le otorgaron 40%. Ese porcentaje representa 5 mil millones de pesos que quedan a discreción de las decisiones y consideraciones de Delfina Gómez, sin que estas puedan ser suficientes para seguir apoyando a millones de mujeres, niños, niñas, maestros y maestras beneficiarias del programa.

Es lamentable que esas casi 4 millones de mujeres que encontraban en este programa la oportunidad de desarrollarse laboralmente y tenían la certeza de que sus hijos se encontraban en un lugar seguro, donde no sólo recibían educación integral, sino también alimentación adecuada, pasarán ese tiempo solos y solas, expuestos a los múltiples riesgos que este país lleno de inseguridad les oferta.

Hoy esas mujeres guerreras, trabajadoras y luchadoras tendrán que poner en una balanza su situación y buscar dónde dejar a sus hijos e hijas o, en el peor de los casos, renunciar a sus trabajos y truncar su vida laboral, porque este gobierno les arrebata las oportunidades por las que históricamente han luchado, este gobierno minimiza el avance que como sociedad hemos tenido.

Este programa transitó por diferentes administraciones y tuvo una evolución impresionante por su viabilidad y rendimiento, con métricas de evaluación y auditorías periódicas. La propia jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum lo reconoce y ha decidido continuar con el programa, así como muchas entidades federativas que, a pesar de tener recursos limitados, ven a esos millones de personas y su educación como una prioridad. Incluso internacionalmente el esquema de Escuelas de tiempo completo es un éxito. Por ejemplo, en Uruguay no sólo se extendió el tiempo pedagógico, también tienen una propuesta educativa ampliada totalmente comparable a la que ofertan instituciones educativas privadas de dicho país.

Hoy, una vez más, la que suponía ser la esperanza de México está siendo la destrucción y devastación de nuestro país; hoy, esta administración reitera su falta de compromiso con las mujeres; una vez más queda claro que la educación no es tema prioritario para López Obrador; hoy, el presidente da la espalda a quienes tanto lo apoyaron, las y los maestros de México.

El programa de escuelas de tiempo completo debe continuar, para que más mujeres puedan desarrollarse laboralmente, para atender la educación de tantas niñas y niños. Que quede claro: pensar distinto no nos hace enemigos, y el pueblo de México no debe pagar por los caprichos de quien juró defenderlo y tristemente sólo lo lastima y vulnera. Por lo anterior es que me vuelvo a preguntar si las Escuelas de tiempo completo desaparecen ¿será porque los niños no votan?

POR LUIS E. CHÁZARO

COORDINADOR DEL PRD EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PAL