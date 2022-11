Todavía no destapen el champán

¡Ni se crean que ya ganaron!, advirtió el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador a sus opositores y a todos aquellos que salieron a marchar el domingo en apoyo al Instituto Nacional Electoral y en contra de la Reforma Electoral que propone el Ejecutivo.

-¿Qué dijeron? Que ya se pusieron de acuerdo, se reunieron en una mansión en Las Lomas, dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la Reforma y a brindar con champaña: ¡Ganamos!

Pues “no, no, no…-advirtió el tabasqueño- Vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando”, dijo reiteradamente.

Y anunció al respecto que tenía un Plan B.

-Los opositores PRI-PAN quieren que ya se vote porque saben que posiblemente (Morena y sus aliados del Verde, del PT y del PES) no se llegue a los 333 votos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores es lo mismo, no es mayoría simple, también son dos terceras partes.

Esto pasó cuando la reforma eléctrica, ¿se acuerdan?, que era una reforma constitucional, apuntó AMLO.

Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional. Y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes.

Un plan B… Imagínense, cuántas notas van a haber el día 1º (de diciembre), adelantó el presidente, dejando ver que el anuncio podría darlo en esa fecha, al cumplir el inicio de su quinto –y penúltimo- año de gobierno.

Todo esto ocurrió en la conferencia mañanera de ayer. Y si bien López Obrador reconoció que lo ideal sería la reforma constitucional, acusó que los “intereses de los oligarcas que no quieren la democracia” probablemente lo impedirían, pero él –insistió- no se va a dejar.

-Vamos a hacer todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución. No dejar de luchar… Nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. Y la gente –está demostrado en las encuestas, señaló- quiere participar para elegir a los consejeros; y la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300; y que no haya plurinominales; y no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones; ni que los consejeros ganen más que el presidente de la República.

¿Qué van a hacer entonces (los legisladores)?, preguntó. ¿Desobedecer el mandato del pueblo?

Y siguió dibujando su Plan B: Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la Ley Electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral; que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300…

•••

GEMAS: Obsequio de la Secretaría de Marina: “Querida Frida (la perrita rescatista) aunque tu partida nos duele, hoy la Familia Naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste: ‘nobleza, lealtad y amor."

POR MARTHA ANAYA

