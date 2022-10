Coincido con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: el principal problema de este país es la corrupción. Por eso no dejaré de levantar la voz ante el mal uso de recursos públicos.

Que caiga quien tenga que caer, no importa cargo o cercanía con autoridades de primer nivel. Los actos de corrupción deben ser investigados y castigados.

En el año 2015, cuando tomé como posesión como Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, encontré algunas irregularidades, que una vez documentadas, denuncié ante las autoridades correspondientes.

Fue el caso del mercado de la colonia Escandón. Aquí hago un recuento.

El 15 de octubre de 2014, la entonces Delegación Miguel Hidalgo, a cargo de Víctor Hugo Romo, firmó un contrato con la empresa Elementos Estructurales y Construcción BC S. A. de C. V., para la remodelación del mercado Escandón, con periodo 17 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2014. Con una modificación al contrato, el monto ascendió a 40 millones 74 mil 205 pesos.

No obstante que la obra debía entregarse en diciembre de 2014, el 20 de marzo de 2015 se liquidó el monto, a pesar de que los trabajos no fueron concluidos. Dicha remodelación comprendía un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y una alberca que no se construyeron.

Incluso, la Contraloría Interna en Miguel Hidalgo llevó a cabo la auditoría pública concluyendo lo siguiente: “…la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, autorizó el pago de las estimaciones 1,2,3 y 4 finiquito del contrato de obra pública número por un importe de $40,074,205.13 incluido el IVA, sin que estas estuvieran acompañadas de la documentación que acreditara la procedencia de su pago”.

Por ello, el 17 de noviembre de 2016, la Delegación Miguel Hidalgo formuló una denuncia ante la, entonces, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por las irregularidades detectadas en el mercado Escandón.

Tras un largo seguimiento, el pasado 10 de octubre, un juez resolvió una pena de 3 años 6 meses de prisión y la reparación del daño por cerca de 40 millones de pesos en contra de Martín Adolfo Mejía Briones, quien se desempeñó como director general de Obras durante la administración de Romo -2013 a 2015-.

Celebro la sentencia del juez, sin duda, es un logro para los habitantes de la Ciudad de México, en específico para los habitantes de la colonia Escandón y locatarios de ese mercado.

Sin embargo, es importante mencionar que sólo un servidor público está enfrentando la ley cuando se sabe que superiores autorizaron el desfalco y ellos tienen la misma o mayor responsabilidad.

Incluso, la misma Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo ha mencionado en sus conferencias: “es muy extraño que los jefes delegacionales o alcaldes no se enteren lo que hace su director Jurídico o director de Obras”. Es necesario que se aplique también la ley a quienes autorizaron el pago.

No cesaré en esta lucha que he emprendido por combatir la corrupción a través de la denuncia. Seguiré denunciado los presuntos actos de corrupción hasta que se investiguen y se castiguen, esa fue una promesa de los actuales gobiernos, tanto del federal como el de la Ciudad de México.

POR XÓCHITL GÁLVEZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

MAAZ