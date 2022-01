Alito pisotea a priistas en Hidalgo

Dos estados demostraron su profundo priismo en las elecciones de junio pasado: Hidalgo y Estado de México, donde sus gobernadores, Omar Fayad y Alfredo Del Mazo, ganaron la mayoría de los ayuntamientos en disputa a Morena. En los comicios de este año, lo inteligente era dejar al PRI local la decisión del candidato a la gubernatura. Sin embargo, la ambición personal de Alejandro Moreno, líder del CEN del PRI, impone sus compromisos. Alito no se mete en Oaxaca, porque sabe que El Rey León, su padrino, de un manotazo lo cuadricula. Hidalgo exhibió a un político rapaz, que devora las entrañas tricolores. Pero, la pregunta es: ¿para 2023, el Edomex, la joya de la corona, la dejará amlito a Del Mazo o seguirá la ruta de destrucción del PRI?

NUEVO LEÓN: El ego de la clase política es insultante. Para pasar a la historia, el gobernador Samuel García, ordenó a su Legislativo el cambio de Constitución. Justifica el cambio porque estamos en el siglo XXI; el estado necesita una Constitución a su altura y que tenga la premisa que si no hay riqueza no haya nada que repartir. El abogado de 34 años, desconoce los principios constitucionales y, como senador, no aprendió la técnica legislativa. De horror.

VERACRUZ: Pues, a los Yunes panistas les volvió el alma al cuerpo. El Tribunal Federal Electoral le otorgó el triunfo de la alcaldía del Puerto a Patricia Lobeira, esposa del ahora exalcalde Miguel Ángel Yunes Márquez. Así amacizan el control de la fuente de riqueza que les dio a manos llenas. ¿Suerte o poder?

TAMAULIPAS: El gobernador Francisco García tendrá que enfrentar al sector magisterial luego del recorte presupuestal que le propinó la Federación, al bajarle 1,400 millones de pesos para el pago de salarios de maestros. De que traen entre ojos a García Cabeza de Vaca, se entiende, pero sacrificar el salario de los trabajadores tamaulipecos es inmoral.

MAZATLÁN: Con un jolgorio fenomenal, el alcalde Guillermo Benítez, le dio la bienvenida a 2022. El gobernador Rubén Rocha criticó ese tipo de eventos que ponen en riesgo la salud de la población. Estiman que esta bella ciudad será el foco rojo de Ómicron en la entidad, por la irresponsabilidad de este tipo de gobernantes, que se reeligieron por Morena.

GUANAJUATO: Vaya escándalo que desató el presidente del Patronato de la Feria de León, Carlos Muñoz. En un audio dijo que, si gana la panista Alejandra Gutiérrez, va a tener a Lalo Ramírez (esposo de Alejandra) aquí, para controlar el dinero. La Feria es un patronato donde nada tiene que ver la panista, ni mucho menos su esposo. Pero queda claro que se disputan ambos el control de un mundo de dinero.

COACALCO: La disputa entre Darwin Eslava, el candidato de Morena, que perdió la reelección en las elecciones, con el priista David Sánchez, la recuperó en el IEEM, y la perdió otra vez en el Tribunal Electoral. Los dirigentes morenistas Mario Delgado e Higinio Martínez lo acuerparon en actos públicos, pero de nada sirvió.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANO

PAL