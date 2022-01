¿Bonilla a gober?

*Como regalo de Reyes, esta semana podría cuajar la nominación de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, como subsecretario de gobernación, al frente de delicados temas de la 4t, como cuña del ejecutivo con los medios, el legislativo y otros sectores, según nos cuentan. Marcelo y Claudia tendrán que ocuparse, (entre risas) porque sus cercanos ya hasta ven al norteño como presidenciable.

*En el Maratón de la Lambisconería 2018-2024, cerraron con todo haciendo el uno-dos, Roberto Téllez Monroy y Sergio Gutiérrez Luna. Gutiérrez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, estaba a unos metros de cruzar la meta por su papelón-denuncia penal contra consejeros electorales del INE, pero tuvo que acatar la humillante orden (de muy arriba) de echarse para atrás con su despropósito jurídico y se tuvo que conformar con la honrosa medalla de plata. La situación fue aprovechada por el presidente municipal de Atlacomulco, el morenista Roberto Téllez Monroy, quien con una estatua en honor de AMLO (que ya fue derribada y descabezada) en plena cabecera municipal, unas horas de concluir su mandato, que en cierre de foto finish cruzó en el primer lugar para llevarse el oro y la gloria de la abyección en su edición 2021. ¿Será por esa actitud que Téllez perdió la reelección en la cuna del priísmo mexiquense y hoy lo gobierna la tricolor Marisol Arias Flores?

*De su inagotable rosario de declaraciones desafortunadas, el subsecretario Hugo López Gatell salió ahora con que en este momento no se vacunará a menores de 15 años “por una lógica de salud pública” y porque la Organización Mundial de la Salud insiste en que tenemos un problema de desigualdad en la distribución de vacunas. Qué ganas de ser como países donde su lógica de salud pública exige y provee vacunas PARA TODOS, incluidas millones de Pfizer para menores de 15 años, naciones donde no hay desigualdad en la distribución de las vacunas porque, sin recortes a ciencia y tecnología, ELLOS LAS DESARROLLARON, sin desvío de recursos a proyectos no esenciales, sus gobiernos las compraron y donde NO las regalan a terceros países, sin antes asegurarse que cuentan con reservas suficientes para todos sus ciudadanos. Una vez más, los niños de nuestro país son tratados con desprecio. Sin guarderías, quimios, medicamentos, y ahora sin vacunas, insisten en que regresen a clases presenciales este mismo mes. Lo peor del caso es que no se ve cerca el día que México pueda contar con otro subsecretario de salud porque, está visto que removerlo por sus equivocadas decisiones, sería para el Presidente reconocer que vivimos desde hace tres años en el error.

*José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, tiene metidas las manos en la elección de candidato de la alianza prianista, quiere imponer en el PAN y dejar el camino libre a la ex priísta y ahora candidata de Morena, Marina Vitela, de la mano del ex gobernador Ismael Hernández, actual dirigente cenecista del PRI. Los otros datos que tiene AMLO ubican a Hernández Deras como el artífice de los bloqueos que no permiten el avance del proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Rosas Aispuro y Hernández Deras quieren romper la alianza PRI-PAN a cambio del perdón presidencial.

*Al aumento de este 2022 en refrescos, cigarros y GASOLINAS como resultado del alza al IEPS, súmele usted el del 6.2% a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en el aeropuerto capitalino, para vuelos nacionales e internacionales. Y eso que AMLO prometió que no habría aumentos a los impuestos. ¡Bienvenido a la inflación del 2022!

*No sólo hay que reconocer el impecable trabajo que desempeñaron hasta el viernes pasado Julio Santaella al frente del INEGI y Alejandro Díaz de León en el Banco de México. Debemos exigir la misma AUTONOMÍA e INDEPENDENCIA de las nuevas titulares de esas instituciones, frente al poder ejecutivo. Es por el bien de todos.

*La buena: Zoé Robledo anuncia que la recaudación de cuotas obrero-patronales del IMSS superó los 348 mil mdp, la cifra más alta registrada.

La mala: en la institución prevalece la falta de medicamentos, insumos, camas y cirugías.

La peor: estamos ante el inicio de un tsunami de contagios de covid-19 por Ómicron.

*La semana pasada, en ésta Miscelánea Política abordamos en tema de las amenazas de Carlos Ahumada de publicar videos comprometedores contra personajes de la inmaculada 4t, si insisten en traerlo deportado desde Argentina. Parece que su estrategia funcionó porque ésta es la fecha en que en Palacio Nacional, la Fiscalía General de la República o el gobierno de la Ciudad de México NO se ha vuelto a tocar el tema. Para bailar un tango se requieren dos, pero acá los mariachis callaron.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

