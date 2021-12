AMLO busca reelegirse; Ebrard y Monreal irán aparte

Ciudadanos informados, hombres y mujeres con licenciatura y quienes en general saben lo que es generar ingreso a costa propia, se molestan con las cifras de 65 a 70% de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para demostrar que popularidad no es eficiencia, van algunas cifras de la casa encuestadora Planning Quant y mucha atención con las últimas. AMLO tiene una aprobación de 59% al 21 de noviembre, sin embargo 47% dice que ha cumplido MENOS de lo que esperaba de él, contra 22% que reconocen que si ha cumplido. Apenas 12% cree que su principal acierto es su combate a la corrupción y 15% asegura que en ese tema no tiene ningún acierto. 69% considera que es FALSO QUE YA NO HAY CORRUPCIÓN y 63% cree que es falso que no ha aumentado el precio de la gasolina. 70% de los encuestados rechaza que AMLO haya desparecido el seguro popular, 69% que haya cancelado las estancias infantiles y 53% se dijo en contra de su política de compra de medicamentos. Es decir, popularidad no es necesariamente resultados.

Lo más preocupante de este estudio es que según la muestra consultada, el 57% considera que EL PRESIDENTE BUSCARÁ REELEGIRSE en 2024, contra un 43% que respondió negativamente. Preocupante desde donde se le vea. Vía Sheinbaum o Adán Augusto, el mandatario estaría buscando seguir con su fallido proyecto, pero Marcelo y Monreal tienen otro plan. Si cualquiera de estos últimos dos no es el bueno de Morena, lo serán por otro partido y la oferta les llegará meses antes de la elección de 2024.

*Con bombo y platillo y con el propósito de “desmontar esta campaña de mentiras que tiene la derecha” contra la 4T, el dirigente de MORENA, Mario Delgado, anuncia el lanzamiento de 4 TV, un espacio en YouTube que inicia con alrededor de 10 mil visitas. La 4T cuenta así con un nuevo vehículo de propaganda que tiene como lema “el medio de la esperanza”. Habrá que ver si en esta nueva plataforma la cuatroté logra explicar como va a enfrentar la investigación que está en los escritorios del INE, por los depósitos carrusel por más de 44 millones de pesos EN EFECTIVO que hicieron para financiar la campaña electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, sus colaboradores Alejandro Esquer y Denis Vasto Dobarganes, secretario particular del primer mandatario y oficial mayor de la presidencia de la República, respectivamente, y que documentan Mexicanos contra la Corrupción y la agencia de noticias Latinus. Dicho sea de paso, ojalá que esté nuevo espacio de comunicación oficialista permita que devuelvan el Canal 11 al Instituto Politécnico Nacional, porque ese es un medio público, NO UN MEDIO DE GOBIERNO.

*De cara a las elecciones del 2022, en Tamaulipas sobran las acusaciones y quien no pasó desapercibido fue el senador morenista Américo Villarreal Anaya, a quien sus opositores piden aclarar si es cierta su relación con el empresario Sergio Carmona Ángulo, asesinado en noviembre pasado. Nos comentan que el problema no es su reunión en la Ciudad de México sino su posible vínculo con el empresario que era investigado por la UIF por supuesto guachicoleo. Lo que es cierto es que la ejecución de Carmona marca un grave antecedente en la elección Tamaulipeca.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

