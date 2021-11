Ómicron exige replantear ataque a pandemia

*Ante la inminente llegada de la nueva cepa del coronavirus llamada Ómicron, considerada por la OMS como variante de preocupación altamente transmisible y que hasta los mercados financieros ha sido capaz de tumbar, el gobierno federal tiene la gran oportunidad de hacer lo que se hizo mal en 2019 y 2020. Tendrá que revisar la condición médica de pasajeros en vuelos procedentes del sur de África, intensificar las pruebas para detectar infectados y darles tratamiento, insistir en el uso de cubrebocas en espacios de convivencia humana, VACUNAR A TODOS LOS MEXICANOS con biológicos de calidad aceptados por la ONU, aplicar la tercera dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y sobre todo, volver a restringir eventos masivos que no aportan a las economías locales, como son los mítines políticos. Empezar con la cancelación del “informe” del próximo miércoles en el zócalo, no sería una mala idea.

*Con una inflación subyacente de 7% y una inflación no subyacente del 11.68% anual, decrecimiento de la actividad económica del 0.4% en el tercer trimestre de este año, tipo de cambio volátil que ya ronda los 22 pesos por dólar y una salida histórica de capitales de 506 mil millones de pesos desde 2020 hasta el 7 de octubre de este año, no puede haber una peor señal a los mercados internacionales que la imposición como gobernadora del Banco de México de Victoria Rodríguez Ceja, funcionaria que no cumple con los requisitos de ley, aunque ese no es el mayor desatino. Mas allá de la desconfianza que ese nombramiento ha provocado a medios e instituciones financieras de países con los que tenemos compromisos económicos, habrá que imaginar la actitud que adoptarán los subgobernadores de la institución al trabajar con una gobernadora sin experiencia y con aptitudes muy menores para ser su “superior” en tan importante cargo. Lo peor es que la imposición de Rodríguez Ceja está cantada, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado requiere una mayoría simple de 65 votos para aprobarla y los morenos tienen 62 escaños, más los de sus rémoras Verde (6), PT (4), MC (8) y PRI (13), ¡consumatum est!

*Siguen los sondeos sobre precandidatas y precandidatos de Morena a las gubernaturas, entre ellos los de Tamaulipas, donde la contienda se cierra alrededor de Américo Villarreal, que trae siguiéndole los talones a Rodolfo González y Maki Ortiz, quienes ya dejaron atrás a Olga Sosa. Según la consultora Gii360, si hoy fuera la elección, Américo Villarreal mantiene 20% de aceptación desde hace rato, pero Rodolfo González Valderrama se sitúa a solo 2 puntos, en consulta realizada entre simpatizantes morenistas en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y la Capital Victoria.

*En el caso de la caballada panista, hay al menos dos suspirantes destacados: César Augusto Verastegui Ostos, de Ciudad Mante, actual secretario general de gobierno, uno de los principales operadores de ese instituto político, principal artífice del “Proyecto Cabeza de Vaca”. La pregunta es si Verastegui jugará a ganar después de la entrega del estado por parte de su jefe a los intereses de Morena. El otro es Jesus Nader Nasrallah, Tampiqueño, panista de cepa, ex diputado federal, alcalde reelecto de Tampico, fortalecido por sus triunfos electorales y muy echado para adelante en busca de la candidatura.

*Se han registrado más de 2 mil 192 homicidios dolosos en Zacatecas desde que la 4t llegó al gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente. La entidad se convirtió en un infierno que alcanzó en 2021 el año mas violento en su historia con 1, 540 homicidios dolosos en 11 meses y hoy ocupa el 3er lugar nacional en secuestros con más de 6 casos por cada 100 mil habitantes. Tuvieron que aparecer colgados al estilo del viejo oeste, miles de viudas, huérfanos y desterrados que todo lo perdieron por la acción del crimen organizado, para que las autoridades federales voltearan a ver la desgracia y aplicar un “plan de ayuda urgente”. La razón de la demora fue que Zacatecas tenía un gobernador que no pertenecía a Morena, que ahora con David Monreal tendrá que remar contra la corriente con al menos 9 municipios sin policía y con el crimen organizado en manos de al menos 5 de ellos, incluidos la capital, Fresnillo, Cuauhtémoc, Guadalupe y Jerez.

POR ENRIQUE MUÑOZ

