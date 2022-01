Sobre Red privada de Netflix

Es una coincidencia que se dio sin ninguna razón en particular, pero ocurre que en la última semana he estado leyendo sobre temas interconectados, y que tienen un alto grado de incidencia, si no es que están de hecho en el corazón mismo de la explicación histórica de lo que ha pasado política y geopolíticamente con el México de los últimos 50 años.

Al decir esto me refiero a la escala de la lucha a muerte por el espacio y el poder tanto nacional como internacionalmente más allá y por encima del derecho.

Se trata de la lectura de Los periodistas de Vicente Leñero y El vendedor de silencio de Enrique Serna. Me puse con el segundo al ir avanzando con el primero, y en los dos hay una trabazón explicativa muy interesante: el caso del Excélsior de Julio Scherer en su enfrentamiento con el gobierno de Luis Echeverría (Leñero), y el de Carlos Denegri y su función de articulador de poder durante la segunda mitad del siglo XX hasta los tiempos de Echeverría y en adelante, precisamente (Serna).

Pero ahí no está la coincidencia, sino en lo que vi después ahora sí por azar en Netflix hace unos días, y que encajó como bisagra entre uno y otro: el documental Red privada. ¿Quién mató a Manuel Buendía?, de Manuel Alcalá.

El encuadre resultante, una vez insertado el gozne en cuestión, es de alta implicación y delicadeza, que tiene que ver —atención— con las relaciones entre el narcotráfico, los servicios de inteligencia, el periodismo y las guerrillas latinoamericanas y la correspondiente lucha anti-comunista enmarcadas en el último tramo de la Guerra Fría (cartel de Guadalajara, Pablo Escobar, caso Irán-Contras, Ronald Reagan, Oliver North), y la derivación de todo esto, caída la Unión Soviética —atención otra vez—, en el sistema de poder geopolítico encapsulado en el concepto de neoliberalismo, cuya clave de funcionamiento se da no tanto por virtud de poner todo en manos del mercado y lejos del Estado, sino por virtud de la interconexión entre —otra vez— el narcotráfico y el crimen organizado y los paraísos fiscales como sistema cardiovascular del esquema mundial de lavado de dinero.

La base documental de Red privada es el libro Eclipse de los asesinos. La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), la política imperial y el asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía (University of Wisconsin Press, 2015), de los historiadores Bartley y Erickson Bartley, cuya tesis central es que tanto Buendía como Kiki Camarena, agente de la DEA (oficina de Administración de Control de Drogas?, por sus siglas en ingles), debieron de ser eliminados pero por instancias de la CIA, por haber descubierto la naturaleza estratégico-geopolítica del narcotráfico latinoamericano como estructura paralela funcional a la lucha anti-comunista del gobierno de Reagan.

Lo que en su momento el periodismo señaló en medio de la coyuntura, la historia hoy lo enmarca en perspectiva para darle profundidad estructural y tendencial. Habrá que continuar con el análisis.

POR ISMAEL CARVALLO

ASESOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

@ISMAELCARVALLO

CAR