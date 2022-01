Los ucranianos y la intervención militar de Rusia

¿Se imaginan que pasaría después de la intervención militar de Rusia en Ucrania? Hay varios escenarios posibles, muchas opiniones sobre las probabilidades de Ucrania de resistir y diversas declaraciones de apoyo hacia este país desde el Occidente. Ahora bien, en el marco de las reuniones de las grandes potencias y organizaciones internacionales sobre la crisis ruso-ucraniana que presenciamos la semana pasada (Rusia con EUA, OTAN y OSCE), muy poco se ha hablado sobre la posición de los propios ucranianos que viven una situación compleja al lado de Rusia.

En diciembre del año pasado el Instituto Internacional de Sociología de Kiev preguntó directamente a los ciudadanos de Ucrania sobre su actitud en caso de una intervención armada de Rusia. La tercera parte (33.3%) estaría dispuesta a la resistencia armada y la quinta parte (21.7%) participaría en acciones de resistencia civil como demostraciones, protestas, marchas, boicot, huelgas, desobediencia civil. El resto de los encuestados apuntó que se trasladaría a las regiones más seguras del país (14.8%), emigraría al extranjero (9.3%), o simplemente no haría nada (18.6%), quedándose un grupo de indecisos (12.1%). No cabe duda de que los resultados de esta encuesta reflejan una sociedad dispuesta a luchar contra la invasión militar. En general, la mitad de los ucranianos (50.2%) resistirían de una u otra forma.

No obstante, se trata también de una sociedad, dividida, cansada y decepcionada. La voluntad de luchar contra la invasión ha bajado un poco en comparación con el 2015 cuando era del 52.4%. Es más fuerte en la parte occidental (60.5%) y disminuye sustancialmente en el este (37.2%). Una quinta parte de los jóvenes entre 18-29 años (22.5%) declaró que emigraría al extranjero. Las mujeres parecen estar al margen del conflicto, lo cual está relacionado probablemente con su naturaleza militar. El 35.6% respondió que resistiría de alguna forma, frente al 67.8% de los hombres.

A todo eso hay que sumar que solo el 26.4% de los encuestados aprueba la actividad del presidente Volodymyr Zelensky y casi la mitad apoya elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Los ucranianos no han tenido mucha suerte con sus gobernantes. Las esperanzas de cambio que generó la revolución naranja en 2004 se han ido desvaneciendo con Rusia al lado que no quiere soltar a Ucrania y con diferentes políticos, incluido el presidente actual, que no han logrado darle el empuje suficiente a la transformación del país.

Aun así, la situación política interna no justificaría la intervención militar de Rusia en Ucrania. Se trata de un país independiente y democrático con la libertad de definir su futuro. Por lo pronto, en estos momentos los ánimos de los ucranianos están claramente con el Occidente. El 67% y el 59% de los ciudadanos votaría respectivamente a favor de la integración de Ucrania en la UE y en la OTAN si se celebrara un referéndum sobre este tema en estos momentos.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

