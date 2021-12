Ucrania y el mensaje de Putin al mundo

En invierno de 2014, el 20 de febrero, comenzó la operación de las tropas rusas contra Ucrania. En pocos días Rusia ocupó la península de Crimea anexando este territorio a la Federación Rusa ¿Se repetirá este escenario a comienzos de 2022? ¿Habrá una nueva invasión de Rusia para ocupar otra parte de Ucrania y/o para promover la caída del gobierno prooccidental de Volodimir Zelenski? Esperemos que no.

En este contexto, con gran alivio se recibió la información sobre la cumbre virtual de Joe Biden y Vladimir Putin, que se celebra este martes, para abordar el tema de Ucrania. Este será el principal asunto de la reunión en la que los presidentes de Estados Unidos y Rusia tratarán también los asuntos bilaterales y los acuerdos a los que llegaron en el encuentro en Ginebra, en junio.

Como lo ha destacado la Casa Blanca, Biden subrayará las preocupaciones con las actividades militares rusas en la frontera con Ucrania y expresará el apoyo a la soberanía e integridad territorial de este país.

Asimismo, hablará con Putin para disuadirlo de invadir Ucrania , a través de un conjunto de iniciativas que debemos conocer. Esta reafirmación de Estados Unidos llega después de que, el 1 de septiembre, el presidente ucraniano Zelenski visitó a Biden, y ambas partes decidieron revitalizar la Comisión de Asociación Estratégica y crear un nuevo marco estratégico de defensa.

A esto se suma un nuevo paquete de asistencia militar de 60 millones de dólares para Ucrania, adicionales a los 125 millones de dólares que la administración Biden ya le había concedido, así como un diálogo sobre energía y clima para ayudar a los ucranianos a diversificar sus suministros de energía. La cumbre entre Biden y Putin ayudará a bajar las tensiones entre Rusia y Ucrania.

Recordemos que además de perder Crimea, desde 2014, Ucrania está enfrentando una guerra orquestada por Rusia en Donbas. Hubo más de 20 intentos de alto el fuego en los siete años de conflicto que suma ya 15 mil muertos del lado ucraniano. Lo más probable es que, tras el encuentro virtual, las tropas rusas concentradas en la frontera con Ucrania no se usen para invadir este país.

Con esta reunión no cambiará mucho la situación geopolítica de Ucrania, al menos hasta que Putin permanezca en el poder. El mensaje que llega desde Rusia es muy claro y se reduce a comunicarle, nuevamente al mundo occidental, que Putin no permitirá a Ucrania salirse de su zona de influencia y jamás aceptará que esta exrepública soviética forme parte de las estructuras occidentales de seguridad, como la Alianza Atlántica. Queda por ver cómo este mensaje impactará a la política de EU hacia Ucrania en los siguientes años de la administración demócrata.

No es descartable que Biden dé un paso atrás en su compromiso hacia Ucrania, para garantizar una mejor convivencia con Putin. De lo que no hay duda es que Ucrania es un país condenado a no poder decidir libremente sobre su futuro.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL TEC DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

