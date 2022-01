Echeverría, Juan Velásquez y el Tribunal de la Historia

En sus más de 50 años de ejercicio profesional, el abogado penalista Juan Velásquez no ha perdido un solo caso y vaya que los ha tenido complejos y polémicos. Uno de ellos, la defensa del expresidente Luis Echeverría Álvarez (LEA), acusado de genocidio por los sucesos del 68 (Tlatelolco) y del 71 (el Halconazo) El proceso en contra del exmandatario —encabezado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en tiempos de Vicente Fox (2002)— duró cinco años, de los cuales tres y medio fueron del enjuiciamiento: “Ahí conseguí algo que ningún abogado ha podido conseguir: que desde el primer instante del enjuiciamiento de don Luis, él estuviese aprisionado en su casa…”.

Ahí comenzamos la charla con el abogado invicto Juan Velásquez, con motivo de los 100 años de edad que hoy cumple LEA, a más de medio siglo de haber tomado las riendas del país (1970-1976) y a poco más de una década de la sentencia del Poder Judicial. Resolución que, si bien no fue absolutoria, le declaró “libre por la ausencia de pruebas”.

¿El ánimo de Echeverría durante aquel episodio? Don Luis “no es una persona que se doblegue fácilmente; claro a nadie le gusta ser enjuiciado, estar aprisionado y por un delito tan infamante como el de genocidio.“(…) Cuando gané el asunto, le dije: A ver don Luis, nadie —de su familia, yo—, habría querido su enjuiciamiento, pero ya que sucedió. Fue lo mejor que le pudo pasar porque mientras que la vox pópuli dice que usted fue el responsable por los hechos del 2 de octubre, el Poder Judicial de la Federación después de tres años de enjuiciamiento y del estudio exhaustivo de un expediente de más de 100 mil hojas lo declaró libre porque no había una sola prueba de su responsabilidad.

—Sin embargo, no fue exonerado.

—No hubo una sentencia absolutoria, pero hubo la resolución del Poder Judicial de la Federación determinando que no había ni siquiera las pruebas mínimas para enjuiciar. —Usted ha sido invicto en tribunales, pero ¿no cree que perdió ante el Tribunal de la Historia en el caso de Echeverría?

—No, yo creo que no, porque al final de cuentas hay dos historias, dos lados de la moneda: los de sin siquiera conocer el caso del 02/10/68 que dicen que no se olvida y que efectivamente no pueden olvidar porque no lo vivieron y que se atienden a una leyenda urbana de que ese día el Ejército salió a masacrar a cientos, a miles de personas por órdenes de Echeverría. Esas personas que tienen esa creencia pues de ninguna manera la van a cambiar. Pero por el otro lado está el enjuiciamiento de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte que, durante tres, cuatro, cinco años estuvieron estudiando exhaustivamente un expediente y determinaron que no hay ni una sola prueba, —porque no había ni una sola prueba— de la responsabilidad de don Luis... Por ese lado, sí fue un triunfo.

—¿Para usted que estudió esos expedientes a fondo, quiénes fueron los responsables del 68 y el 71?, porque de que hubo muertos los hubo.

—Hubo muertos derivados de un enfrentamiento, no de una agresión de las autoridades…Treinta y ocho nombres, resultado de un enfrentamiento entre francotiradores y soldados y policías.

—Se ha demostrado que no fueron los estudiantes los que dispararon sino más bien militares; hay hasta el testimonio de un ex secretario de la Defensa.

—No, no, no, eso se ha dicho, pero eso no se ha probado...

—Desde su perspectiva, ¿la “leyenda urbana” derrotó a la Historia y a los juicios?

—Sí, por la actitud de siempre del Ejército de no salir a aclarar las cosas, de no salir a decir: Señores, hubo un enfrentamiento.

