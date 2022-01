Revocación, en la cancha de Hacienda

De que la Revocación de Mandato va…, ¡va!, pero con lo que establece la legislación!”, soltó finalmente —eufórico, realmente— el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Lo que ahora está en veremos es la calidad con que ésta se realizará. Ello dependerá de la respuesta de la Secretaría de Hacienda al requerimiento —ayer aprobado por unanimidad— que le ha enviado el INE tras los nuevos ajustes realizados: mil 738 millones de pesos. Ojalá logre hacerse conforme a lo que establece la legislación, deseó Córdova. Sin embargo, algunos consejeros y representantes legislativos se mostraron pesimistas al respecto por algunas señales recibidas.

Particularmente, la “aclaración de sentencia” que pidió Hacienda al Tribunal, según dio a conocer en plena sesión la consejera Adriana Favela. ¿A qué se debía entonces la euforia de Córdova? Desde luego, al proyecto de Acuerdo logrado; pero también a lo que se evidenció a lo largo de las dos horas y media de discusión en torno a la herradura del INE (y desde las pantallas a distancia): que lo que está en el fondo del diferendo con Morena es conseguir lo que han perdido en tribunales.

“Parece que no están interesados en la calidad de la Revocación de Mandato sino en los derechos laborales”, apuntó el consejero presidente para luego leerles lo que la sentencia del TEPJF señaló al respecto, de no afectar los derechos laborales. Y es que, efectivamente, los de Morena no paraban en pedir mayores ajustes: “Ha faltado exhaustividad…, apéguense a la ley de austeridad republicana”, demandaba el diputado Mario Llergo, acusando a los consejeros de “desacato” porque, desde su perspectiva, la Sala Superior ordenó analizar el presupuesto en ¡todas! las áreas del INE.

“No vemos reflejado (el ajuste) en el Seguro de Gastos Médicos Mayores, ni en el Seguro de Separación, ni en el Fondo para la Infraestructura Inmobiliaria…, todavía hay de dónde…”, demandaba Llergo, mientras su correligionario César Hernández Pérez preguntaba: ¿Hasta cuándo quieren seguir manteniendo la burocracia dorada del INE? A lo que la consejera Claudia Zavala respondería: Hasta que la Cámara de Diputados haga lo que la Suprema Corte les ha mandatado, revisar el salario de todos, no sólo en función de un hombre (del presidente no han calculado todas sus prestaciones) y tomando en cuenta las garantías constitucionales.

En fin, varias discusiones entreveradas, pero en cuanto a la Revocación de Mandato esperan la respuesta de Hacienda a tiempo —antes del 31 de enero— sobre el dinero requerido y cuándo se les entregará, si es que se los dan. En los próximos días, resumiría Córdova, veremos quién quiere una Revocación bien hecha y con todas las de la ley.

•••

GEMAS: Obsequio de la Secretaría de Salud. Récord de contagios de COVID: 44 mil 187 casos en las últimas 24 horas. 190 defunciones.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL