Un par de tuits del consejero electoral Ciro Murayama dan cuenta del ánimo con que fue recibido el “plan de austeridad” que realizó el gobierno federal para el INE, según el cual el instituto podría llevar a cabo plenamente la Revocación de Mandato sin recibir un sólo peso extra.

Por un lado, acusó al gobierno de querer destruir al INE: “Cuando las elecciones (mal hechas) las organizaba el gobierno (1988) ellos decidían el gasto. Hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el gobierno no manda en sus decisiones. El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE”.

En el segundo, acompañado de un video, Murayama calificó de ridícula su propuesta: “El gobierno pretende que el @INEMexico reduzca gasto en arrendamientos. ¿Y qué renta el INE? Pues los locales donde se ubican casi 800 módulos de atención ciudadana para tramitar la credencial. ¿Dónde quiere que estén, en la banqueta? Rayan en el ridículo”, apuntó.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ridiculizó a su vez desde un webinar: “¡Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE! Pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad… Por ejemplo, quien hace esta propuesta desconoce cómo funciona el INE, porque se dice ‘estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto…’. Bueno, en el INE no hay sindicatos”.

•••

DELFINA DA PENA.—¿Qué opina del papel que desempeña Delfina Gómez al frente de la SEP?, le preguntan desde las páginas de El Universal a Eduardo Backhoff, expresidente de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

—Todo es caricaturesco. A mí me da mucha pena tener a una secretaria como la maestra Delfina. Hay una película que se llama ¿Y dónde está el piloto? Eso es lo que está pasando con la SEP, ¿dónde está Delfina?, ¿qué está haciendo?, ¿qué programas ha impulsado la SEP? Se desconoce completamente lo que está haciendo.

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO acerca de su segundo contagio de COVID: “Yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que con VapoRub, pues sí. Cuando era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripa y mi mamá nos ponía VapoRub en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos, y en los pies nos ponía unos calcetincitos…Bueno, esos remedios y miel para la garganta y un poco de limón con eso sale uno adelante; además no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos, entonces, con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL