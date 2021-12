GEMAS del 2021 (y II)

Buena parte de los actores políticos nos regalaron frases agudas, incisivas, dignas joyas del Alhajero de este año 2021. Va aquí una breve selección de esas perlas con las que hoy recordamos a Nikito Nipongo.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, inició el año con una petición y no precisamente sobre el COVID-19 que aún nos persigue: “Necesitamos tres vacunas: contra la incompetencia, contra la soberbia y contra la frivolidad”.

Aunque su candidatura fue fallida, el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, nos regaló una probadita de su florido léxico: “¿Ustedes se preguntarán que por qué acepto yo ser candidato? La primera porque quiero a México, y, la fundamental, porque estoy harto de tanto pendejo que gobierna y que se sienta en curules por todos lados”.

Al ver caer su candidatura para gobernador de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio, no se quedó atrás: “A ellos se les olvidó que soy senador con licencia y van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, bonito, ahí nos vamos a ver las caras”.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, se deleitó con una respuesta a López Obrador, luego de los resultados de las elecciones del 6 de junio: “Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24”.

El obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lanzó descarnada advertencia: “Como obispo se los digo con mucha tristeza y se los digo con mucha responsabilidad: creo que viene un tiempo en que vamos a ser gobernados, no por los políticos, sino por los narcos, porque ya se han hecho muchos arreglos”.

Tamaño regalote de la Secretaría de Salud exhibió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para enfrentar la pandemia: “Este es el paquetote que nos manda federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel”.

De lo que es y hace el dirigente nacional PAN, describió con significativa precisión el senador Gustavo Madero:

“Lo que más hace (Marko Cortés) es ser irrelevante: ni se pronuncia, ni hace, ni dirige”.

Uno de los tuits más reveladores del año, provino del empresario Claudio X González Guajardo: “La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.

Una de las mejores gemas del año se la debemos al diputado de Morena, Óscar Cantón Zetina, en la comparecencia de Lorenzo Córdova, titular del INE: “No me toques ¿Qué te crees, igualado?”

Convertido en la conciencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo advierte: “Algo teme (AMLO) y lo lamento; yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno; que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años”.

Dante Delgado, dirigente de MC, envía saludo al dirigente del PRI: “Los que andamos en esto debemos tener piel dura de hipopótamo, y él (Alejandro Moreno) tiene piel de pájaro chiquito, de colibrí”. (Aquí cerramos el año 2021 en El Alhajero. Que pasen unas fiestas entrañables, cuídense y nos reencontramos el 10 de enero).

•••

GEMA DE GEMAS: Una imagen inolvidable: Emilio Lozoya cenando pato laqueado en el Hunan.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL