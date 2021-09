ES CLARÍSIMO QUE NINEL CONDE NO SE ROBÓ NADA, EL ESTAFADOR Y LADRÓN ES LARRY RAMOS, PERO TODO MUNDO LA PREVINO QUE EL DINERO QUE GASTABA SU ENAMORADO EN ELLA ERA MAL HABIDO

¿A qué se refiere Ninel cuando dice que “Lo que le pasó con Larry le pasó repentinamente sin esperarlo? Ella sabía que estaba con un hampón que cometió delitos gravísimos. Ojo, está clarísimo que ella no se robó ese dinero, ¡se lo robó Larry! pero ella sabía de dónde provenía el dinero que él gastaba en ella, porque todo mundo la previno, pero no hay más sordo que el que no quiere oír y aunque vive en Ninelandia, ¿cómo que no se lo esperaba? Todo mundo le avisó con palabras y hasta con señales de humo que Larry Ramos era un estafador, que le robó sus ahorros a más de 60 personas, que está demandado penalmente por sus negocios turbios,

La “joya” de quien Ninel Conde se enamoró cometió varios delitos: estafar, gastarse el dinero que no le pertenece, quitarse el grillete, violar su libertad en arresto domiciliario, ser un fugitivo y prófugo de la justicia. No es el primer lío judicial en el que el “bombón asesino” ha estado involucrada; metió a la cárcel a su exmarido, Juan Zepeda, sigue en una bronca legal con el papá de su hijo y Larry es la cereza del pastel de puros caballeros finos de los que se enamora, ella se mete zancadillas sola, se auto boicotea cuando de por si la vida nos avienta a todos contra las paredes pero ella le ayuda a la vida a que la arrastre poniéndose de pechito.

HASTA EXISTEN APUESTAS O QUE LE DAN POCOS MESES A NINEL ANTES DE CAER EN OTRA ATRACCIÓN FATAL

Yo supongo que su compulsión a buscarse amores al estilo de atracción fatal es inconsciente en Ninel pero ya hasta hay apuestas que dicen: ¿Cuántos meses le damos para que se busque otra relación peligrosa?

¿ACASO, INMACULADA, NO ES UNA PALABRA QUE SÓLO SE USA PARA HABLAR DE LA VÍRGEN? AL PARECER, EL AMOR VOLVIÓ POETA A DEMIÁN BICHIR QUE LE COMPONE ODAS Y LLAMA INMACULADA A SU JÓVEN BAILARINA

¿Inmaculada no es una palabra que solo se usa para hablar de la Virgen? Parece que a Demián Bichir el amor lo volvió poeta porque le escribió a su joven novia bailarina, Victoria Aletta: “Mi hermosa mujer tan dulce, tan brava, tan inmaculada. Entraste a mi vida sin aviso”.

A lo mejor su bailarina le hace el “baile de los siete velos” o le baila los ojitos porque le provoca que él le componga odas y poemas. Este, al parecer es el amor perfecto, pero al vivir en un mundo imperfecto, ¿a ver cuanto le dura?

¿CUÁL ES EL SECRETO DE CHIQUIS RIVERA QUE SIEMPRE CONSIGUE GALÁN?

“Chiquis” Rivera siempre consigue galán, esté bañado o sea cochino, vulgar o elegante, es un misterio, pero siempre encuentra quien la ame, a quien amar y se los come, desayuna y cena a lengüetazos… ¡No le hace daño a nadie y es muy su gusto!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ