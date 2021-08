El PRI de Pachuca y Sergio Baños: entre lámparas opacas, caras y contratos de basura que huelen mal

En el municipio de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, la administración local sigue a oscuras, o por lo menos muy opaca, pese a estar estrenando 21 mil luminarias… o al menos eso dice el contrato de arrendamiento y el de compra de esa infraestructura.

Como ya se publicó en este espacio, desde principios de julio, el ayuntamiento que encabeza el priista Sergio Baños compró, a precio de nuevas, presuntamente 21 mil luminarias que estaban ya arrendadas desde dos años atrás por la ex alcaldesa panista Yolanda Tellería. El pago final al proveedor por las luminarias, entre el arrendamiento y la compra, será de 189 millones de pesos.

Pero ahora, lo que le andan reclamando a Sergio Baños es que compruebe que existen, porque, amén de que el contrato y la operación se mantienen en la opacidad, lo que está más oscuro son las calles de Pachuca. No dan luz de su ubicación las autoridades.

Se sabe que ya se le requirió al alcalde priista que compruebe la existencia de las luminarias de led, pues se dice que además de que en algunas zonas no se ven postes de alumbrado, en otras solamente se cambiaron las lámparas por focos de los que no se tiene la certeza de que sean leds de las características que se describen en la compra.

Al parecer, no se cuenta más que con un inventario que heredó de la ex administración municipal, que tampoco comprobaba a satisfacción la ubicación real, tangible, de 21 mil luminarias nuevas ni sus características o condiciones. Se dice que sólo existen unas 11 mil y con focos de 40 watts, que alumbran cual arbolito de Navidad.

En otras palabras, el alcalde Baños no logra dar luz sobre el tema. Y eso que ya le pidieron desde las altas esferas del priismo hidalguense que no salpique con el tema la imagen que, de por sí, tiene ahora el PRI en el estado, que no entregó sacó cuentas en la reciente elección.

Con la renovación del Gobierno estatal en menos de un año, y la filia morenista que está creciendo en Hidalgo, según los números electorales, cuentan que desde varios frentes de la cúpula hidalguense tricolor le están mandando decir a Baños: atiende el tema.

Y la concesión de 20 años para la disposición final de la basura, y para su recolección, es otro tema que anda, literalmente, oliendo mal. Pero de eso, de eso platicamos el jueves.

SSB